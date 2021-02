Novidades xerais: existen cada vez máis superavoas

Nos derradeiros meses de 2020, Edicións Xerais, nas súas coleccións, deu a lume un conxunto de obras que a pandemia non debe levar ao esquecemento. Neste caso, en Merlín, publicou Superavoa, de David Rodríguez (Vigo, 1975) autor e ilustrador dunha historia chea de humor e tenrura que homenaxea as avoas, piares no coidado da cativada desde sempre, e, a pesar dos perigos, máis na época de pandemia. Elas conseguen que a vida siga con alegría e calor familiar.

Nesta historia relátase o recoñecemento á avoa Rita, unha superheroína que ten superpoderes e os aplica cando recolle a Antía no cole, no parque, cando fai disfraces, cando aminora os ronquidos do avó, cando colleita tomates mellores cos do supermercado, fai a comida e un montón de actividades que se ela falta, a casa vai a pique, como din seus pais. Pensar na súa marcha intristece a Antía, tristura aminorada pola chegada dun irmán á familia.

