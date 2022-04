Novo impulso á ampliación do Museo do Pobo Galego

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi, asinaron este luns un novo convenio de colaboración co que a Xunta contribúe ao financiamento da segunda fase de ampliación do seu proxecto expositivo. Deste xeito, o Goberno autonómico incrementa a súa achega anual posibilitando agora tamén a montaxe de novas salas de Historia de Galicia, en concreto, sobre a época medieval e moderna que se situarán na recén inaugurada ala sur do centro museístico.

O titular de Cultura da Xunta indicou que se trata dunha colaboración fundamental para seguir afondando no “labor didáctico e de promoción de Galicia” que caracteriza o Museo do Pobo Galego desde os seus inicios. O convenio, que conta cun orzamento global de máis de 431.000 euros, sufraga tanto os gastos habituais do funcionamento do museo como a posta en marcha destas novas salas.

Inclúe, polo tanto, contribuír á programación habitual do museo integrada por exposicións temporais, actividades didácticas para todo tipo de públicos, ciclos de cine e concertos musicais, actuacións de conservación e restauración de fondos, servizo de biblioteca, edicións de publicacións e estudos de investigación, entre outras.

Ademais, dá continuidade ao traballo emprendido nos últimos tempos para reforzar a modernización do proxecto expositivo do Museo do Pobo Galego tras a primeira ampliación, en xaneiro, coa inauguración das salas da sección de Historia de Galicia na época antiga e sueva.

“Contribuímos a dar un paso máis na secuencia histórica de Galicia dando contido á ala sur do Museo. Este é un xesto máis do compromiso da Xunta cunha das institucións máis senlleiras para divulgar o noso pasado e facémolo co claro convencemento de que é necesario avanzar na musealización da nosa historia para que sexa entendida e coñecida” expresou. Román Rodríguez agradeceu, ademais, o “inxente traballo” de todo o equipo do centro museístico e de xeito especial ao presidente do Padroado, Justo Beramendi, que deixará cargo este ano.

A substitución xeracional no equipo reitor do Museo do Pobo Galego é o principal desafío ao que se enfronta esta institución no futuro.

Así, polo menos, manifestouno o actual presidente do seu Padroado, Xusto Beramendi, que se referiu a ese reto entre as principais tarefas pendentes que ten por diante este espazo etnográfico que alberga nas súas salas un amplo e variado conxunto de obxectos que ofrecen unha panorámica das manifestacións máis representativas da cultura galega.

“Sobre todo completar substitución xeracional. Como os que empezamos isto a maior parte están mortos e os que non estamos cun pé no estribo, que diría o clásico, conviría que haxa unha xeración posterior, que non é fácil, que continúe a empresa co mesmo espírito con que se fundou”, dixo ao preguntarlle polos quefaceres aos que se enfronta a institución.

“O Museo é unha empresa colectiva que ten moitos contribuíntes, tanto institucionais como individuais, pero dentro de todo ese conxunto o máis importante con moitísima diferenza foi sempre a Xunta”, afirmou o presidente da xunta reitora do Museo do Pobo Galego.

“Sen esa achega da Xunta este Museo non existiría, e se non segue achegando, que seguro que si, pois deixará de existir”, considerou.

Para Xusto Beramendi, o Museo que dirixe está nun período de crecemento, “posiblemente o máis importante desde o punto de vista cualitativo e tamén cuantitativo, dentro dos diferentes períodos polos que pasou”, dixo.