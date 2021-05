Nutricionistas: estadísticos vs obervacionales

Existen dos tipos básicos de nutricionistas: los estadísticos y los observacionales. Sin duda, los que más abundan a día de hoy (debido al boom de las redes) son los estadísticos, es decir, aquellos que antes de decir ni mu (sobre una cuestión en particular) recopilan cientos y cientos de estudios científicos de cuyas referencias se valen para respaldar sus tesis, escritos o teorías, poniendo así de relieve que sus argumentos se basan en las últimas evidencias nutricionales, bioquímicas, etc.; alguno de ellos gustan de reseñar a cada párrafo hasta 5 referencias bibliográficas (referencias que después nadie coteja, por otra parte) para que se note ese respaldo académico y que se vea que el autor no va de farol. Vale. Después están los observacionales, reptilianos o nutricionistas de campo, antaño los más prolíficos los cuales, aventurándose mucho antes de que salga el estudio o el ensayo de turno (y muchas veces animados por la obviedad) se adelantan al efecto perseguido, intuyéndolo, porque se lo ha dado su olfato -SNIF, SNIF-: es decir, 1- observan meticulosa-

mente un efecto, 2- lo prueban después en ellos mismos y en otros sujetos para luego 3- poder exclamar: “eureka”... Y si el estudio científico después llega, dando ese respaldito que siempre se agradece, pues oye, miel sobre hojuelas.

Un servidor, como buen nutricionista observacional que es, podría exclamar a los cuatro vientos que su método es el “más-mejor-y-mucho-mejor”, haciendo ostentación de sus virtudes eminentemente pragmáticas, pero como ambos métodos de trabajo tienen sus pros y sus contras, no piensa hacerlo porque estaría faltando a la verdad. De hecho, no es que existan realmente los estadísticos puros (tirando del neocórtex a lo bestia) ni los observacionales puros (exprimiendo la amígdala cerebral), sino que siempre confluye una mezcla entre ambos tipos, eso sí, con claras preferencias a la hora de trabajar.

Las ventajas del método estadístico son obvias: si eres capaz de respaldar tus postulados, cada vez que escribes un párrafo, con 13 ensayos bioquímicos -de última hora- nadie osará poner en tela de juicio tus argumentos (o serán muy poquitos, los osados) pero además con esta técnica, aunque el avance de la lectura se haga un poco cansino, las posibilidades de que tilden de bocachancla se reducen a casi cero. Debo añadir que existen muy buenos nutricionistas estadísticos en España (que digo buenos: excelentes), de los cuales yo mismo he admirado bellas facturas y mascullando para mí mismo: “me lo apunto”.

Las desventajas del método estadístico-bibliográfico, sin embargo, son a mi parecer dos: Una, que el estadístico recalcitrante, que se aferra como una lapa a las novedades y los estudios científicos de última hora haciendo caso omiso a su cerebro reptiliano (sistema límbico o cerebro emocional), puede correr el riesgo de perder un componente crucial a la hora de entender la nutrición: el instinto. Recordemos que todos los animales se valen de él para comer, ¡mezclado al 50% con la experiencia! Y dos, que muchos estudios rigurosos de última hora (asimismo respaldados por la ciencia) ¡¡¡pueden ser diametralmente opuestos a lo que tú postulas!!! ¿Un ejemplo? Si un divulgador dice que la leche de vaca es mala-muy mala, apoyándose en la evidencia científica de 17 referencias, puede tranquilamente aparecer otro argumentando que la leche es buena-muy buena, señalando otros 19 artículos que afirman lo contrario. Piénsese que, muchas de las veces, los estudios científicos están directamente subvencionados por una determinada empresa (con unos determinados intereses)... y, ay de aquel nutricionista estadístico que no tenga gafas de leer letra pequeñita.

El observacional no hace eso: primero se fija que la leche le sienta como una patada en los hígados, a él y a la mayoría de sus pacientes (paso número uno, fijarse en lo obvio a través de la retina); y después, si fuese menester, se leen los estudios existentes al efecto perseguido (paso número 2). Es decir primero se observa el efecto y/o se opera a modo de conejillo de indias, para acto seguido buscar evidencias científicas que corroboren el efecto perseguido... es entonces cuando se da el mazazo y se dice “visto para sentencia”.

Claro, lo malo del agente de campo es que si el interfecto es novel, o anda escasillo de conocimientos, poco podrá aventurarse sin cometer unos cuantos gazapos. En este caso, si uno se aventura a farfullar antes de tiempo sin contar con la experiencia suficiente o y/con estudios que apoyen lo que cuenta, le podrán tildar de impostor, charlatán, parlanchín, farsante, embaucador, embustero... o simplemente gaznápiro (título harto bochornoso). Ahora bien, un servidor honestamente piensa que cuando un nutricionista es capaz de aventurarse (porque la obviedad es de escándalo y/o porque cuenta con mucho bagaje) en afirmar algo que va en contra del paradigma oficial, y acertar “haciendo un pleno” pasados más de 20 años... ese nutricionista es tan bueno como el mejor, ¿o no?

Les hablo del caso en concreto del huevo y del café solo. Se lo digo de pasada -y sin hacer alarde de nada- porque conozco a un tipo que lleva más de 20 años repitiendo como una cotorra que los huevos y el café negro son de lo mejor, de lo mejor, en cuanto a medicina preventiva y/o acción antiinflamatoria-antioxidante, ¿y qué ha pasado 20 años después? Pues que sale la ciencia a la palestra argumentando lo mismo, y de tal suerte brotan como setas un mogollón de nutricionistas, comidistas e influencers de moda, ¡¡¡abogando justo por lo mismo!!! Pero dicen lo mismo no porque antes lo hayan probado, ¡dicen amén porque antes ha salido -en primicia- en el Journal of Nutritional Biochemistry!

Cuando SC comenzó a hacer sus primeros pinitos como nutricionista (nos ubicamos en el Pleistoceno inferior) no había acceso a la red ni mucho menos a la PubMed donde se publican tropecientos-mil artículos cada tres segundos (para el deleite de los estadísticos, que devoran ingentes cantidades de este tipo material) y lo único con lo que contaba el nutricionista de aquellas -aparte de los libros reglados, claro está- era su amígdala cerebral (o instinto reptiliano), así como una buena dosis de gallardía, para poder operar cual ratoncillo de laboratorio movido por tales impulsos. Pero hoy en día, ni de coña: si antes el alumno no ha visto en negrita y bien reseñado entre paréntesis algo así como “estudio, reseña, revisión” en el artículo o blog de moda que esté visitando (aunque después no coteje ni una sola de esas referencias), no mueve ni un dedito, verdad, no vaya a ser que el divulgador en cuestión sea un embaucador.

Pongamos un caso práctico: la leche dorada (OJO, no la lluvia dorada que aunque también va calentita es otra cosa). Los estadísticos actuales se han visto robustecidos por la extensa bibliografía de la leche dorada, que no es otra cosa que leche calentita con diversos botánicos disueltos -en este caso, cobra protagonismo la cúrcuma-, mejunje harto recomendado en las redes dadas sus constatadas acciones ansiolíticas-antiinflamatorias... o, al menos, de algunos de sus ingredientes por separado. Sin embargo, como buen nutricionista reptiliano que soy me digo “quieto” -PIIII (alarma)-: este artefacto lleva leche, ¿no? Y la leche le sienta a uno como una patada en los hígados, ¿correcto? Pues mejor le echamos la cúrcuma al huevo, en vez de probar con las lluvias doradas. NOTA: otra cosa es que se haga con leche vegetal (de coco, almendras)... que entonces la cosa dorada esa, aún tendría un pase.

Pero repito, para que nadie se sienta ofendido (y no me ataquen los haters, llamándome gaznápiro, mentecato, besugo y otros terribles insultos): nadie es mejor que nadie haciendo su trabajo, y cada cual opera según como mejor le vaya... que al final el público es el que manda, oiga; porque también afirmo que, si la estadística está bien orientada y además se hace acompañar de muchas horas de vuelo y seriedad profesional (y sin llegar a ser muy pesado con las puñeteras referencias-evidencias), ¡ojo, que esta mezcla es casi imbatible, incluso para los reptilianos!; y da como resultado grandes expertos en la materia y de muy bellísimas facturas, de las cuales yo mismo he sacado suculentos provechos. Se tenía que decir, y se dijo.

Bueno, y ahora si tienen a bien disculparme, damas y caballeros, voy a tomarme un canelazo como dios manda (véase artículo de un tal SC, para saber en que consiste tal artefacto) que las leches de coco son para los jóvenes, ¡Ja! ¡Va por todos ustedes!