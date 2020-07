ben sabido é ―cando menos para a aurea mediocritas na que habitamos media humanidade― que a felicidade, ese estado, ai, tan efémero e esquivo, reside nas pequenas cousas: un pequeno iate, un pequeno Porsche, unha pequena herdanza (sobre 250.000 euros xa estaría ben), un pequeno chalé en primeira liña de praia... Brincadeiras á parte, eu creo que este tan universal tópico das pequenas cousas reside en que, sen que se saiba moi ben por que, determinadas situacións que aos demais os sumirían na máis absoluta indiferenza, xeran en nós un inefable benestar, algo moi semellante, cando menos momentaneamente, á felicidade.

Dende hai ben anos, os primeiros de xuño son para min uns días especialmente gratos, asociados á anual visita á Feira do Libro de Madrid, un chisquiño, todo hai que dicilo, máis grande cá de Santiago. Ligo esas visitas á tardiña no parque do Retiro da capital, cando a fogaxe da meseta dá unha tregua, e a perderme durante horas, na deliciosa ensoñación do bibliófilo fanático, picando libros de aquí e de alá nas interminables casetas da feira, e charlando cun libreiro, cun editor... sobre esta novidade dun autor novel, unha novela traducida do alemán ou a novidosa antoloxía de textos xornalísticos dun escritor galego esquecido. A isto, fóra caralladas, me refería co rollo ese das pequenas cousas: as humildes rutinas grazas ás que sentimos que a vida, ao cabo, non é un sitio tan malo.

Este ano, como ben pode vostede imaxinar, o p. coronavirus crebou este costume tan prezado, e, por que non confesalo, agardado con ilusión. Non me entenda mal, por favor: nun catálogo de cen graves consecuencias da pandemia, que non se celebrase a Feira do Libro de Madrid ocuparía, con seguridade, o último lugar, pero ben sabido é que cada quen fala da feira (nunca mellor dito) segundo lle vai nela.

De feito (e nada máis lonxe do meu ánimo que frivolizar co sufrimento de tanta xente), hai secuelas do virus moito máis graves, escenarios de auténtica incerteza que poñen inquedanza nos corazóns.

Sobrevivirá Galicia a un verán sen verbenas? Como pasar xullo, agosto, setembro sen festas jolgorrio? Que vai ser do país sen churrasco, polbo, churros, ritmos tropicais, tiovivos, tómbolas e cochitos? En que empregará as súas enerxías o exército de seguidores da Panorama? E as touradas da Peregrina na cidade de Teucro? A Auga de Vilagarcía? A Dorna de Riveira? Os Caneiros de Betanzos? O San Roque de Viveiro? A rapa das bestas da miña terra? Que vai ser de nós?

É o ADN de Galicia o que a covid-19 levou consigo. Nin máis nin menos.