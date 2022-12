O Álbum de Galicia incorpora a entrada de Xesús ‘Chichi’ Campos

Santiago. O Álbum de Galicia incorpora a entrada de Chichi Campos. Xesús “Chichi” Campos (La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 1952-Santiago de Compostela, 1991) proporcionou, por medio dos seus debuxos e escritos, unha visión aguda e vertixinosa de Galicia “A súa foi unha vida que resume o espírito dos anos oitenta en Galicia, unha época que retratou como ninguén”, afirma o seu fillo, Nico Campos. El é o autor da súa biografía no Álbum de Galicia.

Nado en La Laguna en 1952, Chichi Campos era por aquel entón o sétimo fillo dos Campos Álvarez. Cando aínda non cumprira un ano de idade, a familia trasladouse a Madrid e, tras máis de dous anos na capital, mudáronse á Coruña, onde nacerían os restantes cinco fillos do matrimonio. A morte do seu irmán Miguel con pouco máis de vinte anos marcou a Chichi Campos, que comezou a desvincularse do fogar paterno e a afianzar a súa relación con Ángeles Ripoll, coa que casaría en 1977.

A irmá de “Anciñas” Ripoll era a moza de Xosé Díaz, fillo de Isaac Díaz Pardo, co que Chichi Campos emprendería diversas colaboracións artísticas. Cos irmáns Xosé e Rosendo Díaz e mais con Luís Caparrós Esperante formou o Grupo de Cómic do Castro. A agrupación empezou a facer exposicións nas festas do Castro e, despois, mostras itinerantes polos institutos de Galicia, que a miúdo eran retiradas pola policía ou destruídas por fascistas. Porén, é en 1973 cando o grupo acada o seu momento álxido ao encomendarlle a editorial Roi Xordo de Xenebra o encargo de facer unha revista de cómic en galego. A Cova das Choias foi o título desa publicación, que se imprimía en Suíza e se traía clandestinamente a Galicia, onde se distribuía de man en man. Malia que a revista “non tivo un segundo número, conseguiu que publicacións como Ruedo Ibérico se fixaran na agrupación e os invitaran a colaborar en varios números”, subliña Nico Campos na entrada que asina no Álbum de Galicia. O grupo fixo tamén numerosas exposicións, como as da Asociación O Galo ou a Mostra Homenaxe a Castelao, ata que en 1975 cesou a súa actividade.

Chichi Campos mudouse ese mesmo ano a Lugo e alí, tras colaborar con Xesús Alonso Montero en distintos proxectos, rematou traballando na libraría Souto e autoeditando fanzines como O Carallo 29. Esta época coincide tamén co momento en que intensificou a súa militancia no Partido Comunista de Galicia. De feito, integrouse no Consello da Xuventude Comunista de Galicia e foi de número nove nas listas da Coruña polas eleccións ao Parlamento español de 1977.

En 1984, prodúcese o seu despedimento da galería Sargadelos e o seu abandono voluntario do Partido Comunista. A partir de entón, Chichi Campos creou o estudo de deseño B, C & D asociados, xunto con Xosé Díaz e Pepe Barro, proxecto que durou apenas un ano, e mantivo as súas colaboracións con distintos xornais, entre eles EL CORREO GALLEGO, e revistas. En 1991, con 39 anos de idade, faleceu vítima da sida. ECG