O Álbum de Galicia suma a biografía do arqueólogo e sacerdote Xesús Carro

Santiago. O Álbum de Galicia incorporou onte a entrada do arqueólogo e sacerdote Xesús Carro (Santiago de Compostela, 1884-1973), quen destacou por ser o pioneiro dos estudos xacobeos. Ademais, colaborou con Xosé Filgueira Valverde na posta en marcha do Museo Catedralicio e axudou a Walter Muir Whitehill na transcrición do Códice Calixtino. Asina a súa biografía Adrián Estévez.

Nado en Compostela, Xesús Carro García ingresou na Universidade Pontificia Compostelá en 1896. En 1908 recibiu as ordes menores e foi nomeado diácono para, en 1909, ser designado presbítero. Nos anos seguintes foi coadxutor da parroquia de San Tomé de Ames, estivo destinado na colexiata de Santa María do Sar, foi presbítero das igrexas de San Froitoso e de Santa Susana, e cóengo da catedral.

Xesús Carro colaborou coa Sociedade de Amigos do País e en 1916 foi nomeado secretario da primeira xunta para a creación dunha sección de estudos de historia e arqueoloxía galega, materias ás que se afeccionara na súa época como seminarista. Así mesmo, serviu de enlace a historiadores que visitaban Galicia, como os medievalistas estadounidenses Arthur Kingsley Porter e Kenneth John Conant; a historiadores da arte, como Manuel Gómez-Moreno, ou ao reitor da Universidade do Porto Alfredo de Magalhães. De feito, segundo apunta Adrián Estévez na entrada que asina no Álbum de Galicia, Conant serviuse “da fundamental axuda de Carro para a elaboración da súa monografía sobre a catedral de Santiago The Early Architectural History of the Cathedral of Santiago de Compostela”. Walter Muir Whitehill tamén contou coas súas achegas para transcribir o Códice Calixtino.

En 1928 Xesús Carro ingresou no Seminario de Estudos Galegos, onde dirixiu a Sección de Arqueoloxía e Arte. A partir dese momento empezou a publicar en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos e na revista Nós, na que destacan os seus artigos sobre a catedral compostelá.

Logo do golpe de Estado de 1936 procurou salvar material da editorial Nós e mais do Seminario de Estudos Galegos, como algunhas láminas con miniaturas do Códice Calixtino”, subliña Adrián Estévez na súa entrada. ECG