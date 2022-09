O arquitecto César Portela, novo académico de honra da RAGBA

Baión-Vilanova de Arousa. O arquitecto e académico Xosé Manuel Casabella foi o responsable de ofrecer a réplica ao discurso realizado por Portela. Volvendo a vista ao pasado, o académico lembrou como coñeceu ao seu amigo Portela en Barcelona, onde compartiron ilusións e utopías e colaboraron en diversas actividades de carácter altruista. “O que mellor caracteriza o seu carácter é a súa constancia, a súa firmeza, a súa rebeldía, ousadía e o seu empeño en ir sempre por libre”, asegurou o arquitecto ao rememorar estas vivencias.

Ademais, Casabella seguiu enumerando adxectivos que, segundo o seu parecer, describen a personalidade de Portela a perfección, desde ser unha persoa próxima e solidaria coa xente e incluso coa natureza, ata o seu talento, lucidez, tenacidade e capacidade de sacrificio, así como por suposto amosar a súa completa admiración polo conxunto da súa obra.

Neste aspecto profesional, Casabella insistiu en destacar que a arquitectura de Portela percíbese e cáptase o interese e preocupación pola configuración do espazo, valor supremo da arquitectura en cuxa elaboración Casabella asegura que Portela especula, medita, reflexiona, compara e confronta coa historia, co presente, coa vangarda e incluso co futuro.

“Para el, a arquitectura é unha paixón, unha toma de partido a favor dos valores da paisaxe e da cidade, tratando sempre dar resposta ao lugar, de ordenar a súa contorna e construír os espazos nos que habitamos, principais labores dos arquitectos”, afirmaba o propio Casabella.

Tamén quixo facer referencia á radicalidade conceptual da obra de Portela, onde o arquitecto pontevedrés fuxe da autoestima do autor e céntrase principalmente na propia funcionalidade e a beleza da súa obra.

De este modo remataba o discurso de resposta que a Academia ofreceu o seu novo membro académico de honra, a través de Casabella, e que ademáis de serviu de peche para o propio acto

O acto tamén contou coa asistencia doutros académicos da institución e de diversas autoridades que se quixeron achegar para a celebración dirixida a inclusión de Portela na Academia, como a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Carmen Larriba; o director Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; Alexandra Fernández, parlamentaria do BNG, membro da Comisión 2ª do Parlamento de Galicia; o tenente de alcalde do Concello de Ourense, Armando Ojea; a decana do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), Elena Ampudia; a secretaria do COAG, Elvira Carregado; o presidente da Delegación de Pontevedra do COAG, Anselmo Villanueva; o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou; e o académico da Real Academia Galega de Ciencias, Pedro Merino.