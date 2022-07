O arquivo da Real Academia Galega amosa as postais da Exposición Rexional de 1909

MOSTRA. A Exposición Rexional Galega do ano 1909, o primeiro ano santo do século XX, foi un dos primeiros intentos do mundo civil de utilizar a celebración relixiosa como promoción económica e turística da cidade de Santiago. A mostra, inaugurada o 24 de xullo polo rei Afonso XIII e o presidente Antonio Maura, tivo lugar na Alameda e arredores e foi visitada por máis de 50.000 persoas, o dobre da poboación santiaguesa daquel tempo. O arquivo da Real Academia Galega conta cunha serie de postais, pertencentes á colección facticia de tarxetas da institución, que dan conta da relevancia deste acontecemento. As imaxes están dispoñibles no Arquivo Dixital de Galicia.

A Exposición Rexional Galega acolleu preto de 600 instalacións situadas en once pavillóns, onde foron expostas más de 10.000 pezas de arqueoloxía, obras de arte, historia ou da industria. A súa celebración e a do ano xubilar a un tempo repercutiron favorablemente na economía da cidade e preparárona para o que se convertería nun dos motores da cidade: o turismo.

O ano santo celébrase cando o 25 de xullo, festividade de Santiago, patrón de Compostela, cadra en domingo, grazas a un privilexio concedido por primeira vez polo papa Calisto II no ano 1122. ECG