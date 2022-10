O artista Coyote Dax porá a bailar o público de ‘Bamboleo’

O programa Bamboleo chega hoxe puntual á súa cita dos sábados na TVG, con Xosé Manuel Piñeiro como condutor e cos colaboradores habituais. Esta noite, o programa contará coa visita dun artista venezolano que saltou á fama mundialmente co tema No rompas más e a coreografía coa que encheu as pistas de baile de todo o mundo: Coyote Dax.

O cantante acaba de iniciar nova etapa musical cun tema que hoxe presentará no escenario do Bamboleo e que se titula El Coyote ya llegó. Ademais do seu éxito mundial, que segue poñendo a proba a destreza dos afeccionados ao baile, o artista interpretará novidades e outros éxitos.

O espazo da TVG contará coa presenza doutra grande artista: Catuxa Salom, unha muller que irrompeu con forza no panorama musical galego cunha proposta innovadora, mesturando música tradicional galega con ritmos tribais e sons electrónicos. Ademais, a música da orquestra Galilea trasladará o público á verbena galega coas súas melodías.

No Dirtidansi, a parella galego-vasca formada por Pablo e Jenny realizará dúas exhibicións de baile deportivo, disciplina da que son especialistas. Haberá tamén conto de Isi e dunha convidada, as seccións A Jrileira, Agora ou Nunca e, por suposto, A ITV do Amor, en que os asesores do amor estarán atentos a calquera sinal que axude a saber quen é o namorado.

OS CASTELOS. A TVG ofrece este sábado a última entrega desta serie documental, que contou durante as últimas semanas como se configurou a sociedade feudal arredor destas construcións, como se fixeron os señores co poder e como finalmente o acabarían perdendo.

Nesta ocasión, a presentadora, Alba Mancebo, fará un percorrido polos castelos e torres que quedan hoxe en pé en Galicia. Os espectadores saberán a que familias estiveron ligados, que episodios históricos de especial relevancia aconteceron entre os seus muros ou arredor deles e que lendas e historias coñecen de cada un deles os galegos que

viven hoxe na súa contorna.

Ademais, coa axuda dos expertos e historiadores do programa, explicarase que valor se lles debería dar hoxe en día aos castelos que quedan engrandecendo a paisaxe galega.

CARBALLEIRA. O formato achégase este sábado chega á parroquia de Cordeiro, en Valga, onde fará unha homenaxe á Festa da Anguía e Caña do País e á da Empanada Xigante de Millo que fan cada ano no lugar. O programa contará tamén cunha queimada para espantar o mal de ollo e queimar os malos espíritos, coa troula a cargo da Banda de Gaitas e Danza da vila e da cantante Ruth Cundíns. Durante todo o programa, Sonia Gómez Paz, costureira famosa no concello, ensinaralle á audiencia como transformar un pantalón vaqueiro vello nun bolso.

Entre os protagonistas deste sábado está Manolo, que, aos seus 91 anos, é un auténtico baúl de sorpresas. Traballou media vida en cruceiros, percorrendo o mundo, e foi nun deses grandes cruceiros onde puido asistir á despedida de solteiro do rei emérito. Divorciouse aos 74 anos de Fina, a súa agora exmuller, pero viven no mesmo edificio, comen xuntos e axúdanse cando o precisan. Tamén estará no programa Marisa, que aos seus 70 anos é a raíña da festa, sempre acompañada da súa amiga Edelmira. Esta veciña de Valga, unha namorada da verbena, é un exemplo de enteireza e faille fronte ás críticas dos veciños por seguir saíndo tras quedar viúva.