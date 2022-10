O artista Manu Tenorio, esta noite no ‘Bamboleo’ da TVG

Bamboleo, o espazo de entretemento que conduce Xosé Manuel Piñeiro, chega puntual á súa cita dos sábados na Televisión de Galicia coa visita dun artista sevillano que xa fixo 20 anos de carreira musical despois de participar na primeira edición de OT: Manu Tenorio. No seu novo disco, froito da súa madurez vital e artística e titulado La verdad, canta boleros clásicos, incluíndo versións de temas inmortais como Sabor a mí, de Los Panchos, ou La nave del olvido, de Julio Iglesias.

Tamén están convidadas ao programa desta noite As Lembranzas, un dúo de irmás que desde Meis levan polo mundo o seu Cantandando, un tema incluído no seu álbum Gaëla, que se gravou entre Galicia e Bélxica.

A orquestra Fania Blanco Show fai 30 anos enriba dos escenarios e para celebralo traerán unha fantástica selección musical. No Dirtidansi, a sección de baile para parellas profesionais, Carles e Mar executarán un tango e un chachachá. Tamén volverá Isi, como cada sábado, pero esta vez farao acompañado dun personaxe que contará as súas propias vivencias.

Os participantes do Agora ou Nunca, Paula Forján e Michael Rey, cantarán ante as cámaras os temas Cuatro Veinte, de Emilia, e ¿Y cómo es él?, de José Luis Perales, na versión de Marc Anthony.

En A Jrileira competirán o Club Deportivo Ribeira do Rosal e o Veteranos Valeixe da Cañiza, respectivamente. Primeiro cantarán Bajito, de Ana Guerra, e despois terán que adiviñar o maior número posible de intérpretes en minuto e medio.

Finalmente, na ITV do Amor, un concursante do público terá que adiviñar cal é a parella dunha persoa en función das respostas dos participantes. Todo isto, ante a enxeñosa participación dos asesores do amor: Isi, Damián Cortés, Tamara Pérez e Javier Varela.

OS CASTELOS. Nunha nova entrega, titulada Señores e vasalos, os espectadores da TVG descubrirán esta tarde quen eran os señores dos castelos, que significaba a súa posición sobre a vida dos súbditos e como se conformaba a pirámide social no feudalismo.

Ademais, a presentadora do programa, Alba Mancebo, entrará no interior dos castelos para descubrir quen os habitaba, de que vivían, cales eran as súas fontes de ingresos e quen traballaba para eles. Tamén explicará que foi o foro e que papel xogou na sociedade feudal e como era a transmisión do poder dos castelos.

CARBALLEIRA. O programa

chega esta semana ata Santiago de Corneda, no concello ourensán do Irixo, cuxos veciños e veciñas son todos uns artistas. María Mera presenta nesta ocasión un programa moi especial en que convidados e protagonistas formarán parte dunha telenovela do rural organizada pola parroquia, que contará cunha parte gravada e unha resolución en directo ao final da emisión.

Esta particular festa organizarase coa participación da cantante Sabela e o grupo de música tradicional Feitizo de Pau, con postos de castañas para combater a chegada do fresco, ademais de larpeiradas e doces propios do lugar, como o queique de noces. Non faltarán as sorpresas, cunha homenaxe moi especial ao cura don Antonio, fundador da Cooperativa Loureiro. Os espectadores tamén escoitarán coplas propias da zona na voz de Maruja, que aos seus 87 anos nunca deixa nin de tocar a pandeireta nin de cantar.