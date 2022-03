O audiovisual galego atravesa un magnífico momento

PREMIOS MESTRE MATEO O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, acompañado polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e polo director de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, asistiu á entrega dos Premios Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual, unha gala que conta co apoio reforzado do Goberno galego no marco do seu XX aniversario e na que se entregaron galardóns en 24 categorías.

No marco da gran festa do audiovisual galego, o responsable autonómico de Cultura celebrou o bo momento que vive a industria en Galicia e destacou o importante estímulo que supón para o sector esta entrega de premios. “Estes galardóns son un verdadeiro escaparate do mellor do noso audiovisual no que lle dá visibilidade ao noso talento e aos nosos filmes, proxectos e profesionais”, salientou Román Rodríguez.

Nesta liña, o conselleiro engadiu que a cita e os finalistas demostran que os galegos “debemos estar tremendamente orgullosos da industria audiovisual, xa que os 24 premios que se entregan, así como todos os éxitos acadados nos últimos anos, reflicten que o sector ten presente e un futuro máis que esperanzador”.

E felicitou aos membros da academia e a todos os profesionais do sector. ecg