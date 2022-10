O audiovisual galego leva a cabo ata seis rodaxes simultáneas este outono

O equipo de Un pasado por delante, produción de Vaca Films que supón o debut de Olga Osorio na dirección de longametraxes, celebrou o venres o remate da súa filmación na Coruña como parte do que está a ser un intenso outono de rodaxes para a industria audiovisual galega. Ata seis producións de cinema e de televisión coinciden na súa gravación en Galicia, para o que contan con financiamento da Xunta tanto a través da convocatoria anual de axudas para producións e coproducións audiovisuais como do fondo extraordinario para a captación de rodaxes posto en marcha ao abeiro do Hub Audiovisual da Industria Cultural.

Así, a película na que Vaca Films aposta polo cine familiar de calidade cunha emotiva historia de ciencia-ficción e aventuras, protagonizada por Tamar Novas e Marta Nieto, filmouse nestas últimas semanas ao tempo que O corno, a segunda longa de Jaione Camborda, que concluíu tamén nestes días o seu período de gravación. A contorna natural da Illa de Arousa e a fronteira portuguesa na zona do Rosal foron o escenario desta coprodución internacional, encabezada polas galegas Esnatu Zinema e Miramemira xunto a Elastica Films, produtora de Alcarràs, e ambientada na Galicia rural dos anos 70.

Mentres, proseguen os traballos en diferentes localizacións galegas das segundas temporadas de dúas series con participación da produtora Portocabo: Rapa, de Movistar Plus +, en Ferrol, e Los enviados, de Paramount+, en varios puntos da provincia de Pontevedra e en Santiago.

A industria audiovisual galega simultaneou desde setembro estas catro rodaxes con outras dúas que tamén contan co apoio da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades. Trátase da segunda temporada de Operación Marea Negra, de Ficción Producciones para Prime Video, e da proposta infantil Los Argonautas, de Portocabo para a canle Clan de RTVE. No primeiro dos títulos, a ría de Arousa e o concello de Santiago acolleron gran parte dos sets de gravación dos cinco episodios cos que se lle dá continuidade á miniserie estreada en xaneiro sobre o caso real do primeiro narcosubmarino interceptado en Europa. Pola súa banda, o equipo de Los Argonautas estivo traballando na Costa da Morte e na Coruña para lle dar forma á historia dun grupo de cinco amigos que vivirá un verán diferente envoltos nunha grande aventura.

RETORNO. Estes seis títulos suman un investimento de máis de 1,8 millóns de euros por parte da Xunta, que “contribúe deste xeito a impulsar a recuperación e consolidación do sector, ao tempo que a xerar un importante retorno económico nas contornas nas que se levan a cabo estas rodaxes e á proxección exterior da imaxe de Galicia e da calidade da nosa industria audiovisual”, indicaron desde a Consellería de Cultura.

No caso das películas Un pasado por delante e O corno, a achega do Goberno galego materializouse a partir das convocatorias anuais de subvencións a producións e coproducións audiovisuais, a través das que este ano se adxudicaron 2,5 millóns de euros para producir 14 novas propostas para cinema e televisión.

Pola súa banda, as catro series rodadas esta temporada en Galicia forman parte dos proxectos impulsados mediante o fondo de catro millóns de euros destinado á captación de rodaxes como unha das medidas postas en marcha no marco do Hub Audiovisual galego.