O audiovisual reivindica a súa importancia na crise sanitaria para a sociedade

As películas, as series, as curtametraxes..., os produtos audiovisuais en xeral foron claves para que a sociedade puidese superar este confinamento. Esta é unha das ideas centrais que saíron da sétima sesión do ciclo Diálogos confinados na que participaron dúas figuras do sector audiovisual: Paula Cons e Mamen Quintas.

O estado de alarma sorprendeunas en fases diferentes dos seus traballos: a Mamen en plena rodaxe da serie Tres camiños, e a Paula a piques de estrear a longametraxe A illa das mentiras en salas de cinema. Moderadas por Xermán Hermida, de Culturagalega.gal, falaron das rodaxes, da situación dos actores, dos festivais, da necesidade de desgravacións fiscais e de como a parálise afectou a toda a produción.

“O sector audiovisual vive sempre nunha situación moi complicada, sabemos o que é o vivir ao límite” asegurou a produtora Mamen Quintas.

Estaba saíndo de Pamplona, en plena rodaxe da serie Tres camiños, unha das grandes apostas das Xunta para o Xacobeo, cando se decretou o estado de alarma.

“Houbo que desfacer un equipo de máis de setenta persoas, recoller equipos, cámaras, tráilers e que a xente chegase ben ás súas casas en Francia, Alemaña e España... e isto en doce horas”, dixo.

Os seguros non cobren pandemias e a situación foi moi complicada; con todo, fixo gala dunha actitude moi positiva e considera que esto serviu para “repensar o proxecto, facer a banda sonora e avanzar o que se puidese con gran man esquerda”.

Desa flexibilidade e rapidez de adaptación tamén se serviu Paula Cons, que viu como a súa película A illa das mentiras, que conta a historia do naufraxio do Santa Isabel fronte á illa de Sálvora, se estreou primeiro en Arxentina que en España.

Sen festivais, sen mercados e coa xente confinada, Paula considera que a estrea en España “será moi diferente de como estaba deseñado, pero estamos moi afeitos a reinventarnos, a pensar formas novas e a adaptarnos”.

As dúas coinciden en que se fala de rodaxes, pero o máis dramático é a situación dos actores e técnicos.