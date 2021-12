O Camiño de Santiago non sería o mesmo sen a Orde de Malta e a súa contribución

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, destacou onte a contribución da Orde de Malta na consolidación histórica do Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo. O responsable de Cultura do Goberno galego participou na presentación dos tres volumes que conforman o tercer tomo da obra Las Encomiendas gallegas de la orden militar de San Juan de Jerusalén. Estudio y Edición Documental. La Encomienda de Beade, publicado polo Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) a través do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento.

No acto de presentación da obra tamén interviron o arzobispo de Santiago, Julián Barrio; o director do Centro de Estudos Padre Sarmiento, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés: o delegado do CSIC en Galicia, Javier Rey Campos, e o investigador do CSIC Isidro García Tato.

A publicación enmárcase nun proxecto de investigación sobre a Orde de San Juan de Jerusalén (tamén coñecida como Orde de Malta), fundada en 1048 como unha comunidade monástica e na actualidade recoñecida como un ente independente de dereito internacional.

O tomo presentado onte consta de tres volumes dedicados especificamente á Orde de Beade que, desde finais do século XV, integraba un total de 18 partidos, cotos ou prioratos.

Esforzo documental. Román Rodríguez loou o “esforzo documental e académico” levado a cabo polos tres investigadores “centrados en ilustrar, educar e pormenorizar as singularidades da Encomenda de Beade” e a súa repercusión no desenvolvemento desta vila “a través do cobro de diezmos e primicias e da organización do traballo que se facía na contorna así como do auspicio que se prestaba aos peregrinos que se encamiñaban a Santiago”.

A Orde de Malta tivo unha importante presenza en Galicia entre os séculos XII e XIX, onde contou con dúas encomendas en Lugo (Portomarín e Quiroga) e outras dúas en Ourense (Pazos de Arenteiro e Beade), así como, nalgúns momentos tamén no Incio (Lugo) e Osoño (Ourense).

“A Orde de Malta fundouse en Xerusalén ao redor do ano 1048 como unha comunidade monástica inspirada en San Juan Bautista que administraba unha hospedería para coidar e albergar aos peregrinos que ían a Terra Santa”, explican Isidro García Tato e Eleutino Álvarez Álvarez.

Orde militar. E continúan: “En 1113 foi recoñecida como orde militar polo Papa Pascual II e na actualidade está recoñecida polas nacións como un ente independente de Dereito Internacional, con todas as implicacións que iso supón. En Galicia tivo unha presenza importante en practicamente todo o territorio, excepto na zona noroccidental (Arcebispado de Santiago de Compostela), e unha presenza tamén prologada, desde o século XII ata o século XIX. Contou con dous encomendas en Lugo (Portomarín, Quiroga) e dous en Ourense (Pazos de Arenteiro, Beade) e, nalgúns momentos, co Incio (Lugo) e Osoño (Ourense)”.

“A pesar da súa relevancia espacial e temporal en Galicia que a Orde tivo na historia de Galicia, ata que se iniciou esta investigación a produción bibliográfica sobre o tema sanjuanista fora escasa e insuficiente debido, en parte, á ausencia dun labor heurística que identificase, transcribise, publicase e estudase as abundantes fontes documentais inéditas e dispersas en arquivos públicos e privados”, apuntan os autores, quen destaca á súa vez que “estudos semellantes e de tan longa duración non son moi correntes na historiografía actual, pois os novos plans de estudo historiográficos reduciron tanto, ao noso parecer, as ciencias auxiliares e a transversalidade que chegaron a eliminar elemento esencial na ciencia histórica, como é a súa definición máis simple: que a historia é ‘a ciencia do home no tempo’”.