O cancro de mama e a menopausia, a debate no HM Modelo

A Coruña. Tras dous anos de parón por mor da pandemia, a Unidade de Mama do Hospital HM Modelo recupera a celebración das xornadas divulgativas Senoforum, que nesta sexta edición se centrarán no cancro de mama e a menopausia. O evento celebrarase o próximo 30 de setembro, entre as 16:00 e as 20.30 horas no salón de actos da Fundación Paideia (Pza. María Pita, 17 – A Coruña).

A doctora Julia Rodríguez recorda que “a menopausia é unha nova etapa na vida das mulleres, na que se producen cambios físicos e psíquicos. Nas mulleres que tiveron un cancro de mama, a menopausia, debido aos tratamentos de quimioterapia e/ou tratamentos hormonais, prodúcese en ocasións de xeito agudo, dando lugar a síntomas abruptos como sofocos, insomnio ou irritabilidade, así como cambios no aparello xenital como sequedade vaxinal, ademais de diminución da líbido, aumento de peso ou diminución da densidade ósea”. Con esta perspectiva, os especialistas na xornada impulsada por HM Hospitales tratarán de aportar claves ás pacientes, a fin de aprender como enfrontar esta nova etapa da vida. m.a.v.