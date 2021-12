O cantante pop de música latina Henry Méndez vai visitar hoxe ‘Bamboleo’

Santiago. Bamboleo, o programa da TVG que cada sábado pola noite presenta Xosé Manuel Piñeiro, recibe mañá a visita do cantante de música latina Henry Méndez. O artista dominicano interpretará temas tan sonados como Mi perfume ou Voy a gritar, ademais compartirá as súas vivencias máis interesantes e participará nos xogos que cada sábado preparan Tamara Pérez e Claudio Pan.

No que se refire á música galega, hoxe visita ‘Bamboleo’ o ferrolán Marcos Mella, que leva 30 anos no mundo da música e estará presentando o seu último single: Entre as pedras do camiño.

A orquestra Finisterre traerá unha interesante proposta musical, mentres que o tempo de baile profesional está reservado para a formación de danza contemporánea procedente de Marín: Ballet de Galicia. O grupo ofrecerá dúas pezas coas que foron recoñecidos internacionalmente. Os participantes do Agora ou Nunca serán María Rodríguez e Belisario Montes. Interpretarán The Best de Tina Turner e Ella de Vicente Fernández.

Na Jrileira, a sección de karaoke para clubs deportivos, enfrontaranse Mari do Club Taekwon-do ITF Carballo e Anita do Lóstrego Club de Fútbol de Gondomar. Tocaralles cantar o tema Burbujas de amor de Juan Luis Guerra e a continuación contarán coa axuda de dous compañeiros de club para adiviñar o maior número posible de cantantes.

O furacán de Arca, Isi, volverá compartir as súas divertidas historias co seu peculiar toque de humor.

Na ITV do Amor unha parella de namorados contará coa axuda de dous colegas para intentar confundir un participante de público e ganar o premio que hai en xogo.

Este formato de Televisión de Galicia está entre os espazos de maior sona mesmo pola fama do seu conductor como pola súa aposta pola música, misturando estilos e procedencias, o cal fai desta aposta unha cita da fin de semana moi recomendable. ecg