O CCG impulsa en Bruxelas o seu programa de acción exterior

Santiago. A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, inicia hoxe unha visita institucional a Bruxelas na que realizará diferentes reunións con responsables de institucións comunitarias e europeas para impulsar o programa de acción exterior do organismo.

Rosario Álvarez comezará a súa axenda na capital comunitaria cun encontro coa xefa do Departamento de Política Cultural da Dirección Xeral de Educación e Cultura da Comisión Europea, Catherine Magnant.

Por outra banda, na Fundación Galicia Europa, Álvarez participará nun encontro co director xeral de Relacións Exteriores e Unión Europea da Xunta, Jesús Gamallo, e coa directora da oficina, Ana Ramos. Estas reunións acompañan a un programa cultural que pretende contribuír á visibilización da cultura galega en Bruxelas.

Deste xeito, o luns proxectarase a película de Margarita Ledo Nación que se acompañará dun coloquio da directora coa xornalista do País, Natalia Sancha. O martes desenvolverase unha mesa redonda baixo o título A identidade cultural galega en relación co libro ‘Terre de Galice: histoire d un finistère européen, na que participarán o vicepresidente do Consello, Xosé M. Núñez Seixas e o catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago Ramón Villares, entre outros. EP