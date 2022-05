O CCG inicia ‘Literarias todas’, sobre a muller e o seu lugar literario

Santiago. Olga Novo, Chus Lama e Alba Cid comparten, entre outros aspectos, ser tres mulleres gañadoras de tres premios nacionais de literatura. As tres participan este martes na sesión titulada Novas voces, éxitos eternos. Os premios nacionais levan nome de muller (parte I). Con ela ábrese o ciclo Literarias todas, organizado polo Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) do Consello da Cultura Galega (CCG). Unha proposta coordinada por Inma López Silva que busca reflexionar sobre a posición das mulleres dentro do sistema literario galego. A xornada é presencial pero pode seguirse en directo a través do web e das redes da institución.

O CDIF busca con Literarias todas abrir un espazo de reflexión a tres bandas, entre escritoras, outras axentes do espazo literario galego e público lector, co fin de pulsar a realidade da literatura feita por mulleres en Galicia e os retos que se presentan neste eido para o futuro inmediato. No cambio de século a literatura galega experimentou unha serie de mudanzas, tanto no nivel estético coma no profesional, vinculadas, en boa medida, coa chegada dun importante número de mulleres aos espazos de visibilidade.

O ciclo arrinca cunha das cuestións adoito debatidas arredor da posición das escritoras no sistema literario: a súa relación cos procesos de visibilización e canonización. Unha realidade que se abordará en dous coloquios: o primeiro terá lugar este martes no que Alba Cid, Chus Lama e Olga Novo, moderadas por Dolores Vilavedra. ECG