O CCG pecha o ano dedicado a Xela Arias musicando un dos seus poemas

Santiago. Dis ma-ma-má é un dos poemas de Darío a Diario, libro no que Xela Arias desmitificou a idea de maternidade, que reivindicou como un exercicio de desprendemento. Sobre este poema xira o especial co que o Consello da Cultura Galega (CCG) pecha os proxectos arredor de Xela, homenaxeda neste 2021 co Día das Letras Galegas.

Este produto web contén unha composición musical realizada polo músico Juanjo Cura e interpretada polo coro Gestus Vocalis do Morrazo. O especial pon a disposición da cidadanía a partitura e a interpretacion en audio e vídeo.

“Todo isto comezou cunha encarga que me fai Alberto Abal sobre Xela Arias” explica Juanjo Cura que para cumprir ese cometido comeza a ler a súa obra completa.

Pronto detén a mirada nas poesías de Darío a Diario onde atopa, segundo explica, “unha autora diferente cunha interesante reflexión sobre o acto da maternidade”.

Deste poemario escolleu Dis ma-ma-má como emprega como estribillo da súa composición, mesturado con outros poemas da obra. O resultado é unha composición para coro que hoxe se ofrece a través da súa partitura coa súa correspondente interpretación en audio e vídeo.

“A idea é poñer a disposición da cidadanía unha obra para coro baseada na autora homenaxeada este ano co Día das Letras Galegas xunto coa súa interpretación para que os cantantes poidan estudar a obra” asegura Juanjo Cura.

Cura é profesor en Filosofía, Sicoloxía e Ciencias da Educación, director coral e orquestal, compositor e arranxador de obras orquestais e corais, docente, pedagogo vocal, productor musical, artístico e discográfico, editor (representante de Ediciones GCC) e actor de dobraxe. ecg