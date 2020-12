O CCG presenta hoxe os últimos traballos sobre a figura de José Arriola

Santiago. José Arriola (Betanzos, 1885-Barcelona, 1954) foi un neno prodixio que tocou o piano antes de saber ler. Pasou á historia por ser un virtuoso pianista e, aínda que había indicios da súa faceta compositiva, pensábase que todo se perdera cando o seu estudo de Berlín foi bombardeado na II Guerra Mundial.

Quixo a casualidade que no rocho dunha residencia de Ferrol, onde finou unha das súas irmáns, aparecesen unhas partituras que abriron o horizonte de recuperación da súa figura. O Consello da Cultura Galega editou parte dese material en 2010 e agora completa ese traballo.

A presentación do volume, Arriola. Obra musical II, terá lugar hoxe ás 19.00 horas na sede do CCG e incluirá un concerto con pezas de Arriola.

Con Arriola. Obra musical II complétase parte do legado musical de José Arriola que xa vira a luz en 2010.

Agora, entre outros materiais, tamén se publica a versión para orquestra dunha canción que xa estaba na edición de 2010 pero na súa versión para piano; ou tamén as partituras das poesías de Antonio Machado que faltaban no primeiro volume.

Son dúas publicacións complementarias que contribúen “non só a visibilizar o legado de Arriola, senón tamén a recuperar unha parte destacada da nosa historia”, afirma Joam Trillo, editor de ambos os dous volumes.

No concerto interpretarase unha selección de seis pezas da obra musical de Arriola.

Correrá a cargo da soprano Lucía Iglesias (Lugo, 2000) e do pianista Brais González (Vigo, 1987).

Para a vocalista este concerto é o resultado do Premio Gaos do II Concurso de Canto Compostela Lírica, que gañou en 2019 e no que colabora o CCG para apoiar ás novas xeracións de artistas.

A actuación será presencial, coas restricións marcadas pola situación sanitaria. Os asistentes deberán inscribirse no web da institución.

Nos vindeiros días publicarase un especial web que incorporará este concerto, xunto con novos materiais sobre a figura de José Arriola. ecg