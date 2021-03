O CCG vai facer un videoxogo sobre a súa exposición ‘Afonso X e Galicia’

Santiago. A exposición Afonso X e Galicia pretende ofrecer un itinerario pola figura e o legado do monarca, un percorrido pola cultura medieval e a súa conexión con Galicia. Universos temáticos que o Consello da Cultura Galega (CCG) e a Asociación galega de videoxogos e contidos interactivos consideraron de gran riqueza para difundir este legado cultural entre o público novo a través de novos soportes e linguaxes.

Ata o 22 de marzo está aberto o prazo de recepción de propostas, que deberá facerse a través da plataforma especializada itch.io. O fallo do xurado comunicarase publicamente o 30 de marzo e o 6 de abril terá lugar a entrega do premio ao equipo gañador na sede da exposición en Santiago. Segundo establecen as bases, neste certame pode participar calquera persoa. Será virtual e poderase empregar calquera motor para o desenvolvemento de videoxogos. Os equipos poderán ter un máximo de tres membros e cada persoa só poderá estar incluída nun equipo. Para a realización do xogo poderase reutilizar ata 1/3 do contido, tanto en activos (assets) como en código. O resto deberá ser desenvolvido durante a jam. E deberán estar subidos á plataforma itch.io, ECG