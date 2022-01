O CDG estrea a súa primeira produción de 2022, ‘A peste’

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presentou este martes en Santiago a primeira estrea da nova temporada do Centro Dramático Galego (CDG), unidade teatral da Xunta, prevista para este xoves 20 de xaneiro. Trátase de A peste, inspirada na novela homónima de Albert Camus, con dramaturxia e dirección de Cándido Pazó e que conta cun dos maiores elencos dos últimos anos ao sumar 15 intérpretes.

A presentación tivo lugar no Salón Teatro, nun acto no que tamén participaron o director do CDG, Fran Núñez, así como unha representación do equipo artístico do espectáculo, ademais de contar coa presenza do secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e do director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.

Na súa intervención, o conselleiro salientou o labor desenvolvido polo CDG como “motor da escena galega, apostando sempre pola vocación de servizo público e de compromiso co sector”. Así, avanzou as previsións da actividade para o primeiro semestre de 2022, no que tamén se levará a escena o texto de AveLina Pérez Ás oito da tarde, cando morren as nais, baixo a dirección de Marta Pazos. A compañía pública seguirá exercendo como “dinamizador do emprego cultural, xa que só nas dúas producións propias se investirán preto de 600.000 euros e se contratarán 38 profesionais”, engadiu. Xunto aos seus espectáculos, nos que ao igual que na pasada temporada volve apostar pola combinación dun clásico con dramaturxia galega contemporánea, o CDG ten xa programadas seis coproducións ata xuño. As pezas verán a luz en varios concellos galegos, como A Coruña, Vigo ou O Barco de Valdeorras, “dinamizando a actividade escénica”.