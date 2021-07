O CDG estrea en Cangas ‘A contenda do río Miño’

TEATRO. O Centro Dramático Galego (CDG), unidade de produción teatral da Xunta, e a Companhia de Teatro de Braga representan hoxe na Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas A contenda dos labradores de Caldelas ou Entremés famoso sobre a pesca do río Miño. O Auditorio Municipal da vila do Morrazo acollerá a estrea en Galicia do espectáculo que leva a escena a considerada primeira obra teatral escrita en galego, asinada por Gabriel Feixóo de Araúxo e datada en 1671, e que está dirixida por Fran Núñez. ECG