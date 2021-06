O Celanova, Casa dos Poetas, para a residencia de maiores San Carlos

Celanova. A comunidade da residencia de maiores San Carlos recibiu o XXXVII Premio Celanova, Casa dos Poetas, entendendo como tal o conxunto de traballadores e colectivo de maiores residentes, pola fortaleza do traballo, a capacidade de organización e resistencia, así como pola valentía e profesionalidade coa que se enfrontaron á virulenta entrada da COVID-19 na comunidade, naqueles primeiros momentos do confinamento no mes de marzo de 2020, cando, tanto os resultados inmediatos que se maliciaban como as posibles consecuencias, agoiraban tempos certamente tráxicos para a vida das persoas.

Conscientes da dimensión que tomou a pandemia neses primeiros momentos (foi a primeira residencia de maiores afectada en toda Galicia) provocando o falecemento directo de nove persoas residentes en moi poucos días e afectando finalmente a todo o conxunto de traballadoras no contaxio da enfermidade, non só continuaron coa súa labor, senón que foron quen de amosar unha imaxe de dignidade fronte a extrema dificultade, certamente admirable.

Traballo que recoñeceu a fundación na reunión celebrada onte na Casa dous Poetas de Celanova, á que acudiron representantes da Deputación de Ourense, da Real Academia Galega, das universidades de Vigo e da Coruña, e do Concello de Celanova.

A Fundación Curros Enríquez, lonxe de pretender que este recoñecemento tan sentido poida ser considerado un premio localista, desexa deixar patente que é obxectivo final do mesmo simbolizar nesta comunidade a tódalas residencias de maiores coas que conta a autonomía.

“Son elas as que atenden cada día ó mellor da nosa sociedade, que son as nosas persoas maiores, así coma a tódolos colectivos que dende aqueles días acedos de marzo se teñen enfrontado e seguen enfrontándose en primeira liña ás distintas fases nas que nos temos visto mergullados como sociedade, no epicentro do máis grande envite vital que nos ten sido presentado á humanidade durante o último século”, explícase nun comunicado da fundación.

O premio, que se entregará en setembro, tenta recoñecer cada ano a unha persoa ou entidade que ó longo da súa vida se ten significado por desenvolver un labor. redacción