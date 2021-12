O Centro Dramático ensaia ‘A peste’ xa con Cándido Pazó na dirección

O Salón Teatro de Santiago de Compostela acolle xa o equipo que porá en escena o espectáculo inspirado na novela de Albert Camus

A montaxe da unidade teatral da Xunta de Galicia aborda de xeito metafórico as grandes pragas causadas polo ser humano reflexiona sobre o comportamento individual e social en situacións de tempos de crise.

O Centro Dramático Galego (CDG), unidade teatral da Xunta de Galicia, comeza xa desse xeito no Salón Teatro de Santiago os ensaios da nova produción A peste, cuxa estrea está prevista para o 20 de xaneiro nese mesmo escenario. O equipo dirixido por Cándido Pazó, quen asina tamén a dramaturxia, iniciou co traballo de mesa a preparación da posta en escena do espectáculo inspirado na novela homónima do autor franco-arxelino Albert Camus, na que aborda de xeito metafórico as grandes pragas causadas polo ser humano.



REpARTO DE MOITA SONA E ESTREA EN XANEIRO Evaristo Calvo, César Cambeiro, Nacho Castaño, Xurxo Cortázar, Salvador del Río, Casilda García, Paku Granxa, Luís Iglesia, Tone Martínez, Rebeca Montero, Marcos Orsi, Santiago Prego, María Roja, Santiago Romay e Carlos Sante compoñen o elenco que lles dará vida ás personaxes deste clásico. É un reparto de moita sona xa que conta con moitos protagonistas de longa andaina,mesmo no eido teatral como no sector do audiovisual, o cal fai pensar que a estrea de xaneiro pode ser un dos acontecimentos máis salientables da axenda cultural da capital galega.

A peza de Camus ofrece unha reflexión sobre o comportamento da sociedade e dos individuos durante situacións de crise. A través do personaxe do doutor Rieux, a historia narra os sucesos na cidade de Orán durante unha praga de peste que a asedia e pon os seus habitantes en corentena. Céntrase nos periplos das persoas encerradas, en como loitan contra a praga e lle buscan un sentido á súa situación, primeiro nunha loita egoísta pola supervivencia, logo a través do esforzo colectivo e comunitario.

Co comezo destes ensaios, o CDG ten xa en marcha as dúas producións previstas para 2022, xa que a semana pasada arrincaron os de Ás oito da tarde, cando morren as nais, dirixida por Marta Pazos a partir da dramaturxia de Avelina Pérez, galardoada co Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais 2018, cara á súa estrea en abril de 2022 no Salón Teatro.

Neste caso, Camila Bossa, Sabela Domínguez, Xosé Esperante, Davide González, Alba Loureiro, María Llanderas e Toni Salgado forman o elenco desta montaxe, coa que a directora pontevedresa volve á compañía pública galega despois de ter dirixido en 2017 Martes de Carnaval e nun momento no que está a colleitar eco en distintas entidades e estruturas teatrais do resto do Estado.

Ás oito da tarde cando morren as nais é unha comedia sobre a relación entre quen está en escena e o público, un xogo metateatral no que a audiencia é o centro e un canto coral sustentado no absoluto baleiro. O teatro, lugar de encontro, cédelle o seu espazo ao espectáculo da estupidez, nun xogo escénico cunha concepción aberta do espazo e cunha mirada irónica sobre a relación entre o teatro e a súa recepción.

dramaturxia galega contemporánea e clásicos As dúas novas montaxes enmárcanse na aposta da unidade teatral da Xunta pola dramaturxia galega contemporánea e polos clásicos, en liña coas deste ano, tamén de adaptación dun clásico, con O charco de Ulises, e de dramaturxia galega contemporánea, con Terceiro acto e Serva me, servabo te.

O obxectivo O Centro Dramático Galego “é garantir a pluralidade na escena”, sinalan na nota de prensa.