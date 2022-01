O Centro Dramático Galego ofrece desde este luns accións escénicas improvisadas para promocionar ‘A peste’

O Centro Dramático Galego (CDG) da Xunta ofrecerá no Salón Teatro de Santiago todos os luns ás 20,00 horas, a partir deste 24 de xaneiro e até o 7 de marzo, accións escénicas improvisadas para promocionar a súa nova produción 'A peste', inspirado na novela de Albert Camus. Esta iniciativa enmárcase no programa 'ImproVersións', un proxecto dirixido por Antón Coucheiro co que cada semana se representará un espectáculo diferente. As pezas, segundo informa a Xunta, inspiraranse na temática e a atmosfera de 'A peste' --obra que permanecerá no Salón Teatro, de mércores a domingo até o 13 de marzo--, pero tamén en achegas do público para realizar variantes libres ao redor da novela de Camus. Ademais, empregarase a escenografía, o 'atrezo' e a iluminación da montaxe que acaba de estrear o Centro Dramático Galego con dirección e dramaturxia de Cándido Pazó. O elenco que participará nestas sesións de 'ImproVersións' está composto por Antía Costas, Marta Doviro, Arturo Cobas, Pablo Navas, Antón Coucheiro e Cayetano Lledó. Tamén estarán Alfonso Medina na dirección escénica e Aitor Garuz como técnico de luz e son. As entradas pódense adquirir a un prezo de cinco euros tanto a través de 'ataquilla.com' como no despacho de billetes desde dúas horas antes da representación. EUROPAPRESS