O ciclo da Xunta ‘Cultura no camiño’ programa este verán 298 actuacións artísticas en 88 concellos

Programa. A Xunta de Galicia programa este verán 298 actuacións en 88 localidades polas que transcorren as Rutas Xacobeas en Galicia a través do circuíto de exhibición de espectáculos ao vivo Cultura no Camiño, organizado xunto cos concellos participantes. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades impulsa esta iniciativa co obxectivo de fomentar a contratación de bandas de música e de formacións escénicas e dinamizar culturalmente os municipios polos que transitan as diferentes variables do Camiño de Santiago. O cartel deste ciclo, que se estenderá ata o vindeiro 10 de setembro, constitúeno máis de 130 formacións artísticas, entre compañías de teatro, grupos de música, profesionais da maxia, colectivos da danza e formacións de novo circo.

Cultura no Camiño recupera nesta décima edición o obxectivo de fomentar as artes escénicas e musicais de carácter profesional nos municipios vencellados a algún dos dez itinerarios xacobeos, despois de que nos últimos dous anos as súas convocatorias se ampliaran ao conxunto do mapa municipal da Comunidade como parte das medidas que o Goberno galego tomou para apoiar o sector cultural no contexto das consecuencias derivadas da pandemia.

A Xunta de Galicia contribúe ás contratacións das diferentes formacións artísticas levadas a cabo polas entidades locais asumindo o 50% do investimento necesario para afrontar os gastos de cada espectáculo programado en concellos de menos de 20.000 habitantes e o 40% nos municipios que superen esta poboación. A Coruña é a provincia que acumula maior número de actuacións de Cultura no Camiño ao contar con 96 actuacións, mentres que a de Lugo dispón de 82. Pola súa banda, os concellos pontevedreses asumen 79 e os de Ourense, 41. Por xéneros, destaca a música ao achegar a este ciclo 113 concertos. Pola súa banda, o teatro para público familiar ofrece 62 funcións e o novo circo protagoniza 60. ECG