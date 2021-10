O Colexio de Arquitectos eloxia ás arquitecturas comprometidas

Santiago. O Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) celebrará o vindeiro luns, 4 de outubro, o Día Mundial da Arquitectura, de acordo á convocatoria anual da Unión Internacional de Arquitectos (UIA) e do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE) –efeméride que se celebra en paralelo co Día Mundial do Hábitat das Nacións Unidas–.

Este ano o lema do Día Mundial da Arquitectura é “Agora, facémolo posible”, co fin de trasladar á sociedade que a función dos arquitectos é clave para impulsar unha “onda de renovación” que sirva para construír un futuro mellor.

Hai anos que os arquitectos galegos “fan o posible” por demostrar diariamente o compromiso por mellorar os espazos construídos, as cidades, o patrimonio e o territorio galegos, buscando solucións que proporcionen o benestar humano e do medio ambiente, intentando visibilizar ante a sociedade o lugar que corresponde ao colectivo profesional, máis alá de ser un axente necesario no proceso construtivo.

Nos últimos anos, os arquitectos galegos fan o posible para colocar á arquitectura galega dentro do panorama arquitectónico español, e mostra deste bo facer son as mencións e premios obtidos dentro e fóra da comunidade autónoma, como son os premios FAD, a BEAU (Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo), ou a BIAU (Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo), entre outros recoñecementos. ECG