O congreso do proxecto Gerês-Xurés presenta unha recreación en 3D

‘Aquis Querquennis’. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, inaugurou onteo congreso virtual transfronteirizo do proxecto Gerês-Xurés Dinámico, organizado pola Deputación de Ourense e cofinanciado polo Programa Interreg V A España-Portugal, cuxa finalidade é promover a protección e xestión sustentable dos recursos naturais da Reserva da Biosfera do Gerês-Xurés (RBTGX).

Baltar destacou “a importancia do traballo en rede nun ámbito fundamental como son as iniciativas a prol do medio ambiente” e salientou “a cooperación entre administracións e tamén a público-privada para achegar valor aos nosos territorios transfronteirizos de Ourense e Portugal”. Sobre a situación da pandemia, transmitiu palabras “de ánimo e fortaleza” e comentou a necesidade “de seguir desenvolvendo proxectos como este”. Neste sentido, citou como exemplo a presentación dos paneis sobre patrimonio cultural, natural e de turismo, onde destacaron a presentación dos cinco vídeos Aquis Querquennis 3D da Deputación de Ourense, que serán utilizados en APPs para as visitas ao xacemento arqueolóxico. Trátase de traballos audiovisuais nos que se combinan actores reais cunha recreación do campamento romano. ECG