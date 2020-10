O Consello da Cultura amosa hoxe en Ferrol a obra de Carballo Calero

Santiago. O Teatro Jofre de Ferrol acollerá hoxe a presentación que pretende servir de antesala do Concerto das Letras Galegas que terá lugar en Ferrol o vindeiro día 30 de outubro. O acto contará con dúas partes encamiñadas a ofrecer a un Ricardo Carballo Calero como autor, diferente do que é a súa imaxe máis pública. A primeira parte presentará a publicación institucional coa que o Consello da Cultura Galega (CCG) recupera cada ano un texto da figura escollida no Día das Letras Galegas. Nesta ocasión, o CCG reedita Farsa das zocas, un texto que amosa a un Carballo Calero como autor teatral, que garda a apariencia de teatro popular, con moitas chiscadelas co teatro culto no expresionismo e na estilización da materia dramática.

Farsa das zocas está baseada nun relato popular recollido en San Sadurniño. Ambientada na vida rural da posguerra, conta un drama familiar con interese económico como pano de fondo. Alén da edición facsimilar conta cun estudo introdutorio a cargo de Carlos Biscainho, profesor da Universidade da Coruña, que estará presente no acto. Arroupa esta presentación, o vídeo da dramatización deste texto feita por Tito Asorey, Melania Cruz e María Vazquez. A segunda parte da homenaxe inclúe un concerto a cargo da soprano Patricia Rodríguez Rico e do pianista Alejo Amoedo da obra Ferrol 1916. Trátase dunha peza para piano e soprano composta por Miguel Brotóns (Alacant, 1965).