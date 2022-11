O Consello da Cultura analiza a problemática actual da edición gráfica

Santiago. A Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega (CCG) organiza hoxe, 23 de novembro, ás 17.00 horas, a xornada Edición gráfica. Nela, o artista visual Darío Urzay e o director da Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso, da Colección del Museo Ruso e do Centro Pompidou do Concello de Málaga, José María Luna, analizarán a obra gráfica, a súa relación con outras dinámicas de expresión artística e os problemas que afronta na actualidade.

A actividade está coordinada por Jesús Pastor Bravo e, malia ser presencial, tamén se poderá seguir en directo a través das redes sociais da institución.

A incursión da obra gráfica no mundo da estampaxe dixital, unida a outros factores tamén determinantes, provocou o peche de numerosos obradoiros de estampaxe ao longo da xeografía española. Ademais, esta situación ocasionou o abandono de múltiples técnicas tradicionais pola súa dificultade e tratamento, tanto no ámbito económico do coleccionismo como na súa distribución comercial.

Entender cal é a situación actual da obra gráfica española e toda a súa problemática no contexto xeral do panorama artístico é o propósito chave desta xornada. REDAC.