O Consello da Cultura difunde por primeira vez unha gravación do Orfeón El Eco

Santiago. O 20 de decembro de 1893 tivo lugar nun local da rúa Real da Coruña o primeiro rexistro fonográfico en Galicia. Lorenzo Colis, que desembarcou no porto coruñés cun fonógrafo procedente dos talleres Edison de Chicago, fíxolle varias gravacións ao reputado Orfeón El Eco, entre elas a Alborada gallega de Pascual Veiga. Esa gravación non se conserva, pero si unha de 1904, que é a que agora se pon en rede. Este rexistro sonoro publícase nun especial web que inclúe un texto do musicólogo Alberto Cancela, autor dunha tese de doutoramento sobre o orfeón El Eco, que explica e contextualiza a súa importancia.

A gravación que se difunde tivo lugar o 30 de maio de 1904 e foi motivada polo fotógrafo coruñés Pedro Ferrer, que chegou á Coruña coa intención de popularizar a patente dun gramófono. Nesta ocasión rexístrase o fragmento final da Alborada gallega e tamén Pepita de Adolf Müller.

O primeiro rexistro fonográfico. En 2014 unha investigación do Concello da Coruña e do Colectivo Vigués Sinsalaudio, xurdida a raíz do ciclo Cultura Coruña, puxo data á primeira impresión sonora de Galicia.

Foi o 20 de decembro de 1893. A peza de Pascual Veiga non foi a única que se rexistrou aquela noite, senón tamén ¿Qué ten o mozo? de Prudencio Piñeiro, Melodía gallega de José Castro Chané e Pepita de Afoldf Müller. Todas elas son pezas clave dunha formación moi coñecida. As crónicas que se conservan daquel acontecemento falan tamén de varias obras dedicadas á rondalla da Sociedade Sporting Club da Coruña.

El Eco naceu en 1881 como orfeón da man de Pascual Veiga, compositor do Himno Galego. Esta formación tivo importantes mestres como Chané, Jose Baldomir ou Rodrigo Alfredo de Santiago. REDACCIÓN