O Consello da Cultura Galega celebra o seu 40 aniversario

Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), compareceu na mañá deste mércores na Comisión terceira de Economía, Facenda e Orzamentos, do Parlamento de Galicia, no marco das sesións informativas en relación co Proxecto de lei de orzamentos. O orzamento da institución para o próximo ano é de 3 075 773 euros, 233 373 euros máis que en 2022. É un incremento dun 8,21 % con respecto do último ano.

A presidenta rendeu contas da actividade desenvolvida este ano e avanzou a programación para o 2023, que estará centrada, aínda que de xeito non exclusivo, na actividade de celebración do seu 40 aniversario. Alén da actividade habitual de investigación, documentación e arquivo, no vindeiro ano poñerase especial atención a promover a internacionalización da cultura galega, reforzar a acción exterior e promover debates que axuden a pensar o mundo desde Galicia. Os representantes dos distintos grupos parlamentarios expresaron na comparecencia o recoñecemento ao labor que desenvolve a institución.

Iniciou a súa intervención explicando que no primeiro semestre deste ano, en cumprimento coa lei de creación da institución e da súa normativa interna, tivo lugar un proceso de renovación dos membros dos principais órganos de goberno do CCG. O plenario renovou o 20 % dos seus membros, a comisión executiva o 50 % e a presidenta recuncou no cargo para o que será o seu segundo e último mandato. Houbo tamén remuda nas Seccións que compoñen a estrutura da institución, que afectou ao 25 % dos seus membros.

un ano de celebración

Os orzamentos do Consello da Cultura Galega para o ano 2023 medraron 233 373 euros con respecto ao presente ano. É a maior suba experimentada pola institución desde o ano 2009, en que chegou a ter 3 252 800 euros de orzamento.

O CCG celebrará o vindeiro ano o 40 aniversario da institución, para o que contará cunha programación definida por unha comisión creada para a ocasión e formada por Ramón Villares, Xosé M. Núñez Seixas, Dolores Vilavedra, María Xosé Porteiro, Marcelino Fernández e Rosa Aneiros. As liñas claves desta celebración pasan por tres eixes principais: un para facer un repaso pola historia da institución en función das actividades, persoeiros ou fitos máis salientados; un segundo eixe para reflexionar sobre a institucionalización da autonomía galega e o papel da cultura e da xestión cultural dentro desa evolución, e, por último, reflexionar sobre o futuro do país a partir de sete temas centrais que permitirán abordar os grandes debates da cultura contemporánea cunha ollada feita desde Galicia.

iniciativas. No marco da rendición de contas, a presidenta detallou que en 2022 se programaron 81 actividades. O 32 % das actuacións foron fóra da sede institucional en Santiago de Compostela, o que supuxo un 11 % máis que en 2020, en cumprimento desa liña de descentralización que Rosario Álvarez prometeu ao inicio do seu primeiro mandato.