O Consello da Cultura Galega programa unha xornada sobre Guillermo Monroy

Santiago. A Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega (CCG) organiza hoxe (17.00 horas), no Museo de Arte Contemporánea de Vigo, unha nova sesión do ciclo Revisando a nosa arte. Nela, Ramón Rozas, Ángel Cerviño, Menchu Lamas e Antón Patiño analizarán a traxectoria do pintor Guillermo Monroy, quen se consolidou como unha das figuras máis interesantes do grupo Atlántica cunha obra en que destaca a súa creatividade, a xeometrización do espazo, o manexo da cor ou a xestualidade enxerida sobre a superficie artística. A presidenta do CCG, Rosario Álvarez, inaugurará esta sesión que non se poderá seguir en directo, pero será gravada e estará proximamente dispoñible na hemeroteca do CCG.

A de Guillermo Monroy é a primeira dunha serie de xornadas do ciclo Revisando a nosa arte dedicadas aos artistas que, no seo de Atlántica, conseguiron mudar boa parte da nosa plástica a comezos dos anos oitenta do pasado século. Inaugurará a cita o coordinador da xornada, Ramón Rozas, cun relatorio que leva por título Atlántica e Monroy. De Matisse ás Cíes. Nel, afondará no modo en que Atlántica fundou un novo ecosistema artístico en Galicia e en como, no seo dese grupo, Monroy foi quen de xerar unha linguaxe na que hibridaba a realidade local con propostas pictóricas propias doutras latitudes internacionais. A continuación intervirá Ángel Cerviño, quen pronunciará a conferencia A vida pintada e a pintura vivida de Guillermo Monroy. A sesión concluirá coa mesa Monroy, onte e hoxe, na que acompañarán ao propio Cerviño dous dos compoñentes de Atlántica máis próximos ao pintor: Antón Patiño e Menchu Lamas. ECG