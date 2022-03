O Consello da Cultura Galega renova a composición de parte do seu plenario

Santiago. O Consello da Cultura Galega celebrou no serán deste martes unha sesión plenaria na que aprobou cambios na súa composición.

Nesta ocasión procedeuse a nomear os membros por designación das institucións que conforman o CCG e que se produce, por cumprimento da Lei de creación da institución e do seu regulamento, cada dous anos.

Ademais, tamén se fixo balance do primeiro trimestre do exercicio, no que se celebraron un total de 16 actividades que xuntaron a 98 relatores e relatoras, tres publicacións e se entregaron ademais as Medallas de Honra da institución.

No pleno celebrado no serán deste martes renovaron no seu posto os representantes da Real Academia Galega de Ciencias, Alicia Estévez Toranzo; da Real Academia Galega, Víctor Freixanes; do Instiutto de Estudos Gallegos Padre Sarmiento, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés; do Consello Galego de Museos, Ángeles Pena Truques; da Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, Manuel Quintana Martelo.

No caso dos representantes das universidades, entra a formar parte do plenario a Universidade de Santiago de Compostela, que designa ao seu reitor, Antonio López Díaz, en substitución da Universidade de Vigo representada ata agora polo seu reitor, Manuel Reigosa Roger.

Mantense no organismo a Universidade da Coruña, que está representada polo seu reitor, Julio Abalde.

O plenario é o máximo órgano de goberno do Consello da Cultura Galega.

Os cambios da súa composición teñen lugar en cumprimento da Lei de creación do Consello da Cultura Galega (Lei 8/1983, do 8 de xullo) e do Decreto 162/2008, do 10 de xullo, que establece a renovación, por metades, dos representantes das entidades que o compoñen.

Compételle a elas a elección da persoa que as representará no Plenario do Consello da Cultura Galega.

Balance do primeiro trimestre. Na sesión plenaria tamén se deu conta do balance de actividades do primeiro trimestre.

Neste período realizáronse dúas decenas de actividades, dúas delas foron cesións de espazo á Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Galix) para a realización da xornada titulada Desfacendo a Raia VIII.

O 31 por cento deste tipo de actividades realizáronse fóra da nosa sede e concentraron a 98 relatores e relatoras.

Editáronse tres publicacións e presentouse o informe Oferta, demanda e prácticas culturais nos menores de 16 anos, que analiza os comportamentos da mocidade da nosa comunidade.

Ademais, realizáronse cinco informes de Impacto Ambiental e actualmente hai dúas exposicións, Afonso X e Galicia e Luces de alen Mar en cinco itinerancias.

Entre os proxectos máis destacados neste período de actividades levado acabo pola entidade está a presentación de Proxector, o repositorio de vídeos científicos en lingua galega, máis a iniciativa Aqui medra a lingua, que amosa diferentes experiencias e proxectos que desenvolven na escola en seis centros da xeografía galega. ecg