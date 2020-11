O Consello da Cultura visibiliza os contidos do fondo sonoro de RNE

Santiago. O Consello da Cultura Galega (CCG) visibiliza os contidos do fondo sonoro da emisora pública Radio Nacional de España (RNE).

Son preto de sete mil rexistros sonoros que abranguen noticias, reportaxes, entrevistas e música a través dos que se pode reconstruír a historia recente de Galicia.

O CCG pon á disposición da cidadanía desde hoxe unha ferramenta de busca sobre o contido do arquivo de RNE.

A presidenta da institución, Rosario Álvarez, destacou “a importancia da visibilización dese material que permite exhibir a riqueza do patrimonio sonoro e súa relevancia para a documentación e coñecemento da nosa historia recente”.

Pola súa parte o director do centro territorial de TVE en Galicia, Rafael Cid, destacou que “o arquivo sonoro de RNE en Galicia atesoura documentos únicos, porque durante anos foi a única emisora de radio aberta en Galicia. A través dos centos de bobinas e casetes podemos coñecer, e ata descubrir, aspectos sorprendentes da nosa historia”. É o resultado dun acordo de colaboración entre o CCG e a Corporación RTVE e permite buscar nos rexistros sonoros da delegación de Galicia desta emisora que se depositan no CCG.

O Fondo de Gravacións de Radio Nacional de España (RNE) en Galicia arrinca coa gravación de Castelao en 1941 e remata no ano 2003. Dos sete mil rexistros que inclúe o fondo, 1.798 son fondos musicais. Os 5.187 arquivos restantes son, para o director do Arquivo Sonoro de Galicia, Xosé Ramón Pousa, “material no que descubrir a historia de Galicia, as voces das persoas e a palabra de moitos galegos, que ten un valor extraordinario”. Coa posta na rede da base de datos que indexa os contidos dese fondo poderanse localizar as voces históricas do país, coñecer os programas de radio e os locutores que axudaron a construír a historia sonora recente.

Os usuarios que queiran escoitar os rexistros deberán solicitar o acceso a este material, xa que o acordo non permite a difusión pública das gravacións senón a visibilización da catalogación feita polo CCG. A maior parte dos fondos do centro territorial de Radio Nacional en Galicia correspóndense con programas emitidos por esta emisora. E o conxunto máis numeroso é o dos oitenta e os noventa. Aínda que a indexación está en castelán por mor do convenio, coas indicacións e criterios dos servizos centrais de documentación da Corporación RTVE, o compromiso da emisora co idioma é claro xa que as emisións están maioritariamente en galego, aínda que tamén hai algún audio en inglés, portugués ou italiano. REDACCIÓN