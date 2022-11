O ‘Corremundos’ vai a México para coñecer o seu sacerdocio

A entrega desta semana do programa Corremundos comezará co coidado da alma. Porque hai persoas que velan pola saúde do corpo e outras que se ocupan do benestar do espírito. E se o oficio de sacerdote non deixa tempo libre levando unha parroquia, que malabarismos haberá que facer con oito? O espazo da TVG percorrerá hoxe un lote de quilómetros polas estradas de Ourense e tamén comprobará como se exerce o sacerdocio ao outro lado do Atlántico, en México.

Por outro lado, no país azteca, Corremundos mergullarase na gastronomía local desde os fogóns dun pequeno restaurante. Comer é doado, pero o esforzo que require a cociña non vale para calquera. Sobre todo, cando se trata de poñer novas propostas sobre a mesa que consigan seducir os padais dos clientes. Un concepto que manexan á perfección en Boqueixón.

Non lle chames amor. A psicóloga e sexóloga Raquel Graña falará esta noite, nunha nova entrega do programa da TVG Non lle chames amor, dos distintos xeitos de mocear que nos podemos atopar.

O espazo achegarase nesta ocasión á Coruña, onde os espectadores coñecerán a Eva, unha muller con moita enerxía e un milleiro de anécdotas que compartir e que, aos seus 63 anos, anda en busca do amor verdadeiro. Tamén descubrirán a historia de amor de Gelo e Dolores, una parella que é un claro exemplo de que os frechazos poden durar para toda a vida.

Xa por último, subirá á limusina do programa Cynthia, unha rapaza que probou o mundo swinger e que contará cal foi a súa mellor e máis incrible experiencia sexual ata o momento.

A Revista. O Mundial de Qatar comezou este domingo, pero a polémica por celebrarse nun país sumamente criticado por organizacións que defenden os dereitos humanos é palpable desde que se designou como sede. ONG e mesmo varias das seleccións participantes están a realizar accións para concienciar sobre o que ocorre na sede deste Mundial 2022 coas mulleres e os homesexuais, os colectivos máis prexudicados pola falta de liberdades. Para tratar este tema, o programa A Revista recibirá a Carlos de las Heras, experto en deportes e dereitos humanos da ONG Amnistía Internacional, e o xornalista da TVG Terio Carrera. Ademais, farase eco da iniciativa dun bar valenciano que decidiu non emitir os partidos desta cita futbolística internacional, nin sequera os da selección española.

Tamén estará no programa o inmunólogo José Gómez Rial, que falará do inverno que nos agarda, co pico da gripe a piques de chegar, segundo as autoridades sanitarias, e coa ameaza de volver contaxiarnos de Ómicrom, como hai un ano. Os expertos indican que unha repetición é pouco probable, pero non imposible.

O espazo da TVG tamén porá sobre a mesa o paquete de medidas que prepara o Goberno para limitar o impacto da continua e acelerada suba dos tipos de interese no pago das hipotecas. Ademais, celebrará o Día Mundial do Café Expreso co barista Óscar de Toro.

G2: A Porta Aberta. En Galicia contamos con asociacións e entidades sociais de todo tipo, que é importante dar a coñecer e poñer en valor ante a sociedade en xeral. A TVG, como canle de vocación inequívoca de servizo público, é o instrumento máis axeitado para facer este traballo e por iso estrea hoxe, na súa segunda canle, o programa A Porta Aberta.