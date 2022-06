O Cpeig premia IT4Ukrainians.com, plataforma de axuda á empregabilidade dos refuxiados ucraínos

GALARDÓN O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) outorga o Premio e-Inclusión da XIV Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia á plataforma IT4Ukrainians.com de axuda aos refuxiados ucraínos, fundada por Mobile World Capital Barcelona e Cionet Iberoamérica coa colaboración de Widerpool e RDT Ingenieros, ademais de múltiples organizacións adheridas e colectivos do ámbito dixital e Information Technology (IT) como o Consejo de Colegios de Ingeniería Informática de España (CCII).

IT4Ukrainians.com (https://it4ukrainians.com) é un proxecto sen ánimo de lucro dirixido a ofrecer oportunidades de futuro ás persoas refuxiadas ucraínas e as súas familias que atesouran capacidades e coñecementos no ámbito tecnolóxico e dixital. Trátase dunha iniciativa pioneira para axudar a estas persoas, obrigadas a marcharse do seu país, a buscar emprego estable e de calidade de carácter indefinido, mentres se prolonga a estancia noutros países, conectando o seu talento dixital coa demanda destas capacidades e competencias por parte de empresas punteiras e innovadoras do sector en toda Europa.

O CIO e director de Conectividad Inteligente de Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, explica que a iniciativa contribúe a mellorar as súas condiciones de vida mentres dure o conflito. Martín recollerá a distinción do Cpeig na gala da Noite acompañado polo director Xeral Corporativo de Cionet, Bruno Méndez.

O obxectivo de IT4Ukranians.com apóiase nun feito no que moitas ONGs insisten nos últimos tempos: A realización profesional facilita o proceso de integración e axuda ás persoas a construír un futuro mellor para elas e as súas familias.

A plataforma, dispoñible en inglés e ucraíno, ofrécese para que todas as persoas interesadas poidan obter unha oportunidade dentro do sector dixital. ecg