O Dr. Javier San Martín, a cargo da lección inaugural deste curso de Filosofía

Santiago. O doutor Javier San Martín Sala, catedrático xubilado de Filosfía da UNED e antigo profesor da Universidade de Santiago de Compostela, pronuncia hoxe a lección inaugural deste curso 21/22, na Facultade de Filosofía da USC ás 12.30 horas.

O discurso aborda A tarefa do filósofo e proponse comezar a actividade académica do centro, tras un ano de pandemia. Ademais, este acto busca recoñecer a contribución docente do profesor San Martín que volve para impartir os froitos da súas experiencia divulgadora. Ademais, tamén ten lugar hoxe, ás 18.00 horas, no Pazo de San Roque en Santiago, a presentación do libro Mª Luz Pintos, fenomenóloga. Liber amicorum, que está promovido pola Sociedade Interuniversitaria de Filosofía, e que conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Linguística. Nesta obra, participan voces expertas docentes de diversas universidades españolas e extranxeiras que renden homenaxe á profesora Mª luz Pintos Peñaranda, xubilada o pasado mes de agosto, que ocupaba o cargo de Secretaria da Facultade de Filosofía. ECG