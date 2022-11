O dúo Camela volve a ‘Luar’ para presentar o seu novo disco

O programa Luar ofrecerá este venres, como é habitual, unha completa e variada selección musical, en que destaca o grupo Camela, que continúa na brecha despois de 28 anos de estrada e dos primeiros postos nas listas de vendas e popularidade de España. Impulsores da tecno-rumba nos 90, a parella composta por Dionisio Martín e María de los Ángeles Muñoz volve con novo disco, titulado Que la música te acompañe.

O espazo da TVG presentado por Xosé Ramón Gayoso e Trisha Fernández tamén contará coa acutación de Toreros con Chanclas, a unión dos míticos Los Toreros Muertos e No Me Pises Que Llevo Chanclas, dúas das bandas máis falcatrueiras do pop-rock dos 80 e 90, que unen as súas forzas nunha xira conxunta.

Ademais, esta noite estará no escenario o guitarrista e vocalista galego de pop Brais Morán, que leva case 20 anos de traxectoria profesional no mundo da escena musical compoñendo e editando cancións. Coñecido polo seu paso pola banda Loretta Martin, iniciou a súa carreira en solitario e agora preséntase coa súa banda, Nasaufunk.

Outra das convidadas desta semana será a centenaria agrupación folclórica Cantigas e Agarimos. Referente da música tradicional, non só en Galicia e España, senón tamén en todo o mundo, as súas xiras levaron os seus compoñentes a países como os Estados Unidos, Francia, O Xapón ou a veciña Portugal, e os seus temas forman parte da cultura popular galega.

O cartel musical deste venres complétase coa presenza da orquestra Principal, do grupo etnográfico A Buxaina e da formación A Trova Coruñesa, que conta cun repertorio baseado en distintos estilos musicais como o o bolero, o chachachá, a salsa, o jazz ou o son cubano.

Contra o final do programa chegará unha nova entrega do concurso ‘Recantos’, hoxe coa participación de Isabel Barría, representante da comarca da Arousa, e de Santín, procedente da Terra Chá.

A REVISTA. Neste día de San Martiño, a xornada grande da celebración dos magostos en Ourense, o programa A Revista achegarase en directo á cidade das Burgas, onde se vive dun xeito especial esta festa de gran tradición en Galicia. Este festexo popular celébrase en barrios e montes circundantes, onde centos de persoas se amorean arredor do lume para degustar castañas asadas, chourizos e viño mentres gozan da música tradicional na compaña de familiares e veciños.

No estudio de gravación, o espazo da TVG contará coa presenza de José María Montes, delegado en Lugo da Plataforma Nacional en Defensa do Sector do Transporte,que convocou unha folga indefinida a partir da medianoite do domingo ao luns. As principais organizacións galegas do sector desmarcáronse do paro.

A presentadora de A Revista, Loly Gómez, tamén falará coa catedrática de Inmunoloxía África González, quen falará sobre a conveniencia ou non de aprobar unha nova dose da vacina contra a covid para os menores de 60 anos, cando cada vez son máis os expertos e as evidencias científicas que apuntan ao nulo beneficio que suporía.

Ademais, no programa deste venres falarase dun tratamento revolucionario contra a depresión, aprobado recentemente polo Ministerio de Sanidade, que permite a utilización dun spray nasal nalgúns casos de trastorno maior resistente ao tratamento.

Na mesa de A Revista tamén sentarán a experta en comunicación dixital Diana Pardo Varela e o colaborador Octavio Villazala, que traerá novas e curiosas historias relacionadas co mundo animal.