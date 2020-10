O encontro coa música do neno Rogelio Groba, nun novo audiolibro

Santiago. O Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas acolleu este fin de semana a presentación do libro-disco O neno Groba e música, editado pola Fundación Rogelio Groba co apoio do Goberno autonómico, nun acto que contou coa presenza da directora da Axencia Turismo de Galicia, Nava Castro, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

Na súa intervención, Nava Castro destacou a inxente produción de Rogelio Groba, “non só como compositor de pezas galegas orixinais con raíces na terra, senón tamén como profesor e impulsor da música entre a xente nova de Galicia a través de bandas, conservatorios ou da Orquestra Sinfónica de Galicia”.

Resaltou, ademais, o “exemplo da forza de vontade, paixón e traballo para acadar o seu soño de infancia, o de dedicar a súa vida á música” que representa o compositor ponteareano.

Xunto cos representantes do Executivo galego, participaron na presentación Lidia Fraga, autora dos textos; Julio Seijas, ilustrador; Rogelio Groba Otero, director musical do traballo e fillo de Rogelio Groba Groba; e Xosé Represas, alcalde de Ponteareas.

O neno Groba e música é unha publicación da Fundación Rogelio Groba que -baixo a dirección musical de Rogelio Groba Otero e a través da palabra da guionista Lidia Fraga, dos debuxos do ilustrador Julio Seijas, da voz do actor Luís Iglesia e da música do propio Rogelio Groba Groba interpretada pola Orquestra Sinfónica de Londres, a de Cámara Galega e a Banda Municipal de Música da Coruña- amosa o descubrimento do neno Groba cando atopa na música a súa paixón.

Inclúe, por unha banda, un conto ilustrado de 48 páxinas que conta a vida do mestre Groba para que os nenos coñezan dun xeito lúdico as dificultades dun rapaz nado en 1930 nunha aldea para converterse en músico e comprendan o valor do tesón para realizar os propios soños.

E contén un CD en que se pode escoitar a narración na voz do actor Luis Iglesia intercalada cunha escolma de composicións seleccionadas polo propio Rogelio Groba.

Nado en Ponteareas en 1930, é un dos músicos galegos máis importantes desde mediados do século XX e un dos máis prolíficos, con máis de 500 obras catalogadas, que inclúen música sinfónica, de cámara, coral ou para piano.

Dirixiu en Galicia as bandas municipais da Estrada, Tui, Ponteareas e A Coruña, así como as corais polifónicas Follas Novas e El Eco.

Foi promotor e compositor asociado da Orquestra Sinfónica de Galicia e profesor e director do Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Recibiu premios como o da Crítica Galega, a Medalla Castelao, o Internacional Auditorio de Galicia ou o da Cultura Galega de Música. ecg