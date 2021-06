‘O equilibrio dos tigres’, disco de Eloi Caldeiro que lembra a Xela Arias

POEMAS. O músico galego Eloi Caldeiro presenta un traballo con poemas de Xela Arias. O fundador do grupo lucense Brath lanza un coidado libro disco con dez composicións dela, titúlase O equilibrio dos tigres, un traballo onde artéllanse sons sobre pezas procedentes de obras como Denuncia do equilibrio e Tigres coma cabalos, versos que compoñen a homenaxe que Caldeiro lle presta a Xela Arias, a protagonista deste 2021 no Día das Letras Galegas. O coñecido músico de Sarria (Lugo) ven de lanzar este disco e libro no selo Sons Galiza e na colección O son da palabra o álbum este proxecto, que conta co apoio do Concello de Sarria e mesmo da Consellería de Cultura. “Ao musicar a Xela Arias sabía que tiña que ser rock”, sinalou o autor nunha entrevista botada na Televisión de Galicia. O músico apostou por rock e pop con sonoridades dos anos oitenta e tamén con anacos de blues, proba das moitas cores que hai no universo literario da autora e tamén na interpretación sonora que fai dese mundo o impulsor desta mistura entre dúas artes que teñen dado a exitosas colaboracións. Resta agora desexar que no vindeiro verán atopemos a oportunidad de escoitar en concerto o misterio que contén este libro-disco chamado O equilibrio dos tigres. ECG