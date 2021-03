O equipo de ‘Galicia bonita’ emprende unha nova etapa

O equipo de ‘Galicia bonita volve poñerse en marcha na Televisión de Galicia. A arquitecta, especializada en recuperación de contornas no rural, Rosa Facal, cos seus pintorescos axudantes, emprende este luns unha nova viaxe por Galicia na procura de vivendas sen rematar.

Cun orzamento limitado e o prazo máximo dunha semana e coa axuda de propietarios e veciños, enfrontarase a todo tipo de dificultades que influirán no correcto desenvolvemento das obras.

Nesta nova temporada, o programa seguirá loitando contra o feísmo galego, ese tipo de arquitectura que predomina en pendellos, palleiras e leiras de toda Galicia, e a primeira misión afrontaraa hoxe en Fisterra, onde o equipo atopará unha obra, a vivenda de Macarena e de Joaquín, difícil de asumir.

A insistencia da propietaria e a envergadura da reforma poñerán a proba a arquitecta, quen deixará en mans dos seus colaboradores a decisión final: enfrontarse ao reto dunha tarefa colosal para só cinco días de traballo.

Pola súa parte, A revista conversará hoxe co biólogo Pedro Alonso, quen asesorou á Xunta nas comisións de avaliacións de danos provocados polo lobo, entre 2016 e 2018, para abordar a situación do animal en Galicia e do impacto socioambiental que pode derivar da súa protección.

Xa no estudio, o magazine falará sobre dous colectivos afectados pola pandemia, como son os estudantes, que tiveron que adiar as actividades sociais e de lecer, e as persoas maiores, que pasaron gran parte do último ano recollidos nas súas casas, con Mar Lois, da asociación de estudantes Anega, e con Virginia Iglesias.

Tamén Libertad Culebras falará das consecuencias que tivo a falta de sociabilización a nivel psicolóxico. En conexión, o programa conversará desde Vigo con Madhana Mohan, mestre de ioga.

Coma cada luns, a presentadora Loly Gómez desenvolverá unha mesa de sucesos na compaña do avogado Evaristo Nogueira e da xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algúns dos crimes e das novas máis salientables dos últimos días.

A xornalista Carla Reyes será a colaboradora que estará no estudio para analizar cada un dos temas expostos.

Tamén se falará no programa do arranque dunha nova temporada de A miña familia pola túa, espazo en que dúas parellas intercambian a súa casa e familia por un tempo, con Abdón Santos.

Polo que se refire á G2, o Zigzag comeza hoxe o seu tempo na Galega cunha conversa con Ángel Cerviño, comisario da exposición aberta no CGAC, Cultivar Incertezas. Reformular o espazo / conmocionar a mirada.

A mostra recolle unha selección de traballos plásticos do alumnado que pasou pola facultade de Belas Artes de Pontevedra ao longo da súa historia, coa finalidade de reivindicar o papel da institución na arte galega.

Co gallo da estrea nas redes sociais do documental Arinomoude, o Zigzag dirixirase á Cooperativa Audiovisual Xarda. Elena Martín e Pablo Santiago traballan a medio camiño entre a creación cultural e o xornalismo para amosar un retrato da terra que pasa polo social. Xente nova e comprometida que, como di, non deixan de ser fillos da Ap9.

A revista cultural achegarase á obra de Pablo Diego Dios, quen presentará o seu primeiro traballo Alén, unha novela antropolóxica sobre a Galicia esotérica, onde recolle lendas e mitos das montañas de Pontevedra.