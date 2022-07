O Eurovisión da IA contará con presenza galega grazas ao equipo PAMP!

Santiago. Mañá, toda Galicia estará mirando cara a Liège, Bélxica, por mor da gala final do AI Song Contest. Este concurso poder considerarse a Eurovisión das intelixencias artificiais. Isto débese porque todas as cancións son escritas por unha IA.

Ao contrario que no Eurovisión normal, nesta Galicia estará representada gracias á canción Ai-lalelo, xa que é unha das 15 finalistas que participarán na gran final, na que tamén estarán Alemaña, Estados Unidos, Corea do Sur, Francia ou Tailandia.

Para a cita, dous representantes desta canción, creada polo equipo PAMP!, nomeado así por Ana María Prieto, a primeira programadora galega, irán a Bélxica.

Joel Cava, do equipo galego e responsable creativo de Cecubo Group, defenderá, xunto a Roi Pérez Vila, director de análise director de análise e intelixencia da citada axencia compostelá, a canción.

Dado que esta particular versión de Eurovisión naceu durante a pandemia, a gala de mañá será a primeira edición con actividades presenciais, malia que tamén haberá propostas para realizar en liña. A cita enmárcase no Día da Intelixencia Artificial. A Sala Reflektor de Liège acollerá o acto ás 17:30 horas, que tamén se retransmitirá en liña pola canle oficial do festival.

A canción Ai-lalelo, que contou cun gran apoio das Tanxugueiras e da cidadanía, cosechou máis de 13.000 reproducións nas distintas plataformas. Deste xeito, demostrou que Galicia pode ter as súas opcións de coroarse campionada do certame. ECG