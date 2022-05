O Festival de Cans estrea a serie ‘Rapa’

O Festival de Cans arranca os chimpíns este xoves, coa apertura oficial da XIX edición do certame. Por primeira vez, este ano o título escollido para dar o disparo de saída é unha serie, Rapa, a nova creación do equipo da exitosa Hierro, con Jorge Coira e Elena Trapé na dirección.

A retrospectiva de pezas curtas de Margarita Ledo, a proxección do primeiro documental de Javier Tolentino, que realizará un programa de radio desde o Torreiro, as presentacións de libros do espazo LendoCine, a Noite Lasal dos Videoclips ou o concerto de Sila Lua son algunhas das propostas para a terceira xornada do festival, na que tamén se presentará o proxecto Lingua rodada dos Cans do Futuro coa participación do coñecido actor Rubén Riós.

A estrea do primeiro capítulo da serie Rapa, en simultáneo na plataforma Movistar +, terá lugar ás 20.30 h no Círculo Recreativo Cultural do Porriño. Alí acudirá en chimpín unha ampla representación do reparto deste thriller, rodado na serra da Capelada, coa coprotagonista Mónica López á cabeza. Ademais de Mabel Rivera, Lucía Veiga, Eva Fernández, Santi Prego e Ricardo de Barreiro, estará tamén o seu creador e guionista, Pepe Coira, e a directora de produción de Portocabo, Ana Míguez. Ao remate da proxección, con entrada libre ata completar cabida, participarán nun coloquio co público asistente.

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou este mércores na entrega dos premios do certame promovido pola Xunta para impulsar o coñecemento da Senda Litoral de Galicia, favorecendo o uso do galego e o coñecemento dos recursos naturais e patrimoniais dos territorios polos que transcorre este itinerario de interese paisaxístico.

Entrega de premios . Organizado pola Fundación Galicia Sustentable en colaboración con Turismo de Galicia e promovido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional, en colaboración con Enerxías de Portugal Renovables e o Festival de Cans, a entrega dos premios tivo lugar no marco da celebración do festival audiovisual que estes días acolle Cans.

Nesta segunda edición do concurso, no que participaron 14 centros educativos galegos de ESO, Bacharelato, Formación Profesional básica e ciclos formativos de grado medio, resultaron gañadores os centros de Tomiño, Cedeira e Vigo que, ademais de recibir o trofeo e a certificación de Premio de Innovación Educativa, puideron ver as curtas gañadoras no marco do festival.

Os vídeos, que debían ter unha duración inferior a cinco minutos, debían enxalzar as múltiples facetas do territorio litoral de Galicia, dende a gastronomía ou a natureza ata a cultura e a lingua.

Mediante a posta en marcha deste concurso, preténdese incentivar o uso da lingua entre os máis xoves así como poñer en valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, da paisaxe e da natureza.