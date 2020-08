‘A Revista’ falará dos coidados dos animais

O magazine da TVG A Revista’ remata a semana achegándose ata o municipio de Mondoñedo, onde dará a coñecer algúns dos lugares de visita obrigada nesta localidade, así como tamén amosará as actividades que se están desenvolvendo ao longo do verán.

No estudio de gravación, afondarán máis sobre estas cuestións Abel Vigo, arqueólogo do concello de Mondoñedo, e Armando Requeixo, coordinador de actividades e publicacións da Casa-Museo Álvaro Cunqueiro.

Por outra banda, o espazo da TVG falará tamén sobre o XV Festival de Maxia de Sarria, que se celebra ata o domingo. O programa visitará esta vila luguesa e alí conversará con Roberto Lolo, mago organizador deste certame. No estudio de gravación, os televidentes poderán ver ao mago Kike Pastur.

Coma cada venres, Octavio Villazala visitará o programa para ofrecer consellos sobre os coidados dos animais e traerá un canciño para adoptar. A colaboradora habitual que acompañará no estudio a María Solar na edición de hoxe será a xestora de redes sociais Ana Gayoso.

Por outra banda, tamén na grella da TVG, Juan Pardo, Julio Iglesias, A Roda, a Panorama, os Satélites, Sés ou o mellor da música tradicional van soar en Diario dun inimitable. O programa contará coas formacións, artistas e grupos máis Inimitables de todos os tempos, pero tamén viviranse as festas máis Inimitables, como a de Vilanova dos Infantes. Arturo Fernández será o encargado de escribir un diario co máis destacado de todos estes anos de artistas e grupos Inimitablesneste formato dos venres do verán.