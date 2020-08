O festival Jazz de Ría trasládase ata o Teatro Jofre, hoxe con Ejazz

Santiago. Despois dunha apertura con Pablo Sanmamed Trío e Marcos Teira & Ton Risco; a segunda xornada do festival Jazz de Ría de Ferrol prepara dúas propostas especialmente divertidas que continúan presentando a calidade e diversidade do jazz galego. A noite abrirase coa enerxía das Ejazz (21 h.), dúas veces galardoadas co Premio Martin Códax da Música na categoría de grupos vocais e coros, no 2017 e no 2019.

Coa voz como único instrumento, Ejazz levan percorrendo os principais clubes de jazz, salas de concertos e festivais galegos dende o 2012. Á fronte da formación atopamos a Carmen Rey como arranxista e directora musical; completando o cuarteto, Ángeles Dorrio, Marga Ramos e Betty Queiro. Versións de jazz, soul, bossa nova ou funk a capella.

E a continuación, jazz para bailar coa proposta de Por Mi Swing, banda especializada na música swing dos anos 30, 40 e 50, que engloba diferentes estilos, cada un co seu baile asociado, todos eles populares na primeira metade do s.XX. Falamos de estilos que rexurden nos anos 80 e que cada vez teñen máis adeptos. Esta banda, formada por dúas voces femininas, unha voz masculina, contrabaixo, saxo, piano, batería e guitarra, buscan co seu espectáculo que o público abandone o papel contemplativo do espectador e participe a través do baile, que é o combustible que realmente alimenta aos músicos en escena

Os concertos serán abertos, gratuítos e seguros. Para garantir mellor o control de accesos e a seguridade das persoas asistentes será preciso reservar entrada a través da plataforma reservas.gal; e seguir os protocolos marcados pola organización acudindo con media hora de antelación para garantir a reserva, usando a máscara, desinfectando as mans na entrada, respectando a orde de acceso e a distancia de 1,5m entre persoas non convivintes, e seguindo as indicacións do persoal de produción.

E mañá, domingo o festival pechará a súa cuarta edición con Xan Campos Trio (21 h.), unha das bandas máis estables á vangarda do novo jazz, que foi finalista nos Premios Martin Códax da Música 2020 a mellor proxecto de músicas improvisadas, bo peche para a nova cita cun evento que enche de jazz a cidade departamental. REDACCIÓN