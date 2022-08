O FestiValle teatral reuniu máis de dúas mil persoas

BALANCET O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participou no acto de balance do Festival de Teatro FestiValle, que este verán celebrou a súa primeira edición en Vilanova de Arousa e do que resaltou que marcou un precedente de “proxección, calidade e organización”, ao conseguir reunir máis de dúas mil persoas e contribuír a divulgar a obra do escritor entre todos os públicos.

Referiuse ao éxito de público, xa que todas as funcións dos espectáculos teatrais programados, as conferencias e as visitas culturais polos rueiros completaron a cabida. “Un interese que constata algo que xa sabiamos, que a obra de Valle-Inclán segue espertando paixón e desfrutando de gran éxito en calquera escenario”, engadiu.

Felicitou ao director do FestiValle, José Luis Méndez Romeu, á Asociación de Amigos de Valle-Inclán, encabezada por José María Paz Gago, e ao concello. ecg