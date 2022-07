O fotógrafo Tino Martínez e as romerías de Galicia

Tradición. director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, inaugurou este martes na Fundación Camilo José Cela a exposición Fe. Tino Martínez 1971-2016 que afonda no papel que as romarías e festividades tradicionais están a ter no impulso da cultura popular galega. Como expresou o representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, a mostra chega a Padrón tras o seu exitoso paso polo Museo das Peregrinacións e de Santiago de Santiago de Compostela e acolle máis de 30 fotografías destas festividades a cargo do artista compostelán. ECG