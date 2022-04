O galego, ante o reto da súa integración nas novas tecnoloxías

Santiago. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou este luns na mesa redonda A lei de Normalización Lingüística de Galicia: historia, desenvolvemento e desafíos, enmarcada nas II Xornadas A lingua galega e a filosofía, que organiza a Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela.

O representante de Cultura abordou os desafíos da lingua galega nunha mesa moderada por Marcelino Agís, catedrático de Filosofía e decano da facultade, e na que estivo acompañado de Rocío Carolo Tosar e de Xacobe Medina, profesora e alumno, respectivamente, da Facultade de Filosofía da USC.

O secretario xeral sinalou entre os principais retos o uso da lingua galega “por parte da xente nova na súa socialización e, doutra banda, a incorporación do noso idioma propio ás tecnoloxías que nos rodean e ocupan cada vez un espazo máis importante nas nosas vidas diarias”.

Estes relatorios, que se iniciaron o pasado 28 de marzo coa conferencia Pensar Galicia, publicar e editar filosofía en galego de Roberto Abuín, serviron para abordar como aumentar na actualidade o uso do idioma galego na creación filosófica e na docencia da propia facultade.

Deste xeito, búscase promover unha reflexión sobre as accións precisas para normalizar o uso da lingua propia de Galicia nesta disciplina, así como coñecer os precedentes históricos daqueles autores que contribuíron ao seu uso no marco do seu traballo filosófico. redacción